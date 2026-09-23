Últimas noticias de fichajes y rumores de la Liga MX: Helinho, Varini, Ambriz, Sandoval, Lira y Andrada

El mercado de fichajes para el Apertura 2026 llegó a su fin la semana pasada, sin embargo, desde ahora se van rumorando posibles altas y bajas para el 2027.



Del mismo modo, los cambios de timón en los clubes de la Liga MX no están exentos.



Aquí están las últimas noticias y rumores del Fútbol de Estufa:

1. Esteban Andrada ha convencido a Matías Almeyda

Esteban Andrada | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con Arath Uvalle de VAVEL México y ‘FUT sin Frontera’, el director técnico argentino está encantado con lo hecho por su compatriota, sobre todo por lo mostrado frente a Cruz Azul la jornada pasada.



Gracias a esto, Rayados de Monterrey estaría evaluando la posibilidad de renovarle su contrato, el cual acaba el año entrante.



Sin embargo, aunque no lleguen a un acuerdo con La Sabandija, la directiva y El Pelado ya tienen otras opciones para el puesto.

2. La UANL aún analiza estrategas

Martín Varini | Leopoldo Smith/GettyImages

Pese a que Víctor Manuel Vucetich está como estratega interino de Tigres, la directiva junto al mismo timonel, que también es el vicepresidente deportivo, están buscando quién tome la batuta el próximo torneo.



Según Arath Uvalle, Ignacio Ambriz sigue en la carpeta de opciones, además el uruguayo Martín Varini, recién cesado por el Necaxa, es otro nombre que agrada para comandar el proyecto.

3. Santi Sandoval interesa en Europa

Santi Sandoval | Hector Vivas/GettyImages

Según el periodista Juan Manuel Figueroa del portal Mediotiempo, cuatro o cinco clubes del Viejo Continente, de los cuales no reveló sus nombres, ya se han acercado al representante del mediocampista de Chivas, Manfredi Caleca, para conocer la situación del juvenil e intentar avanzar por él ya sea en invierno o en el próximo verano.



Supuestamente, el representante se reuniría personalmente con los equipos y, de decidirse por hacer una oferta que beneficie al Guadalajara y al resto de las partes, se podría trabajar en la negociación, eso condicionando que El Negrito mantenga su nivel futbolístico.

4. Helinho Castro seguirá siendo diablo

Después de que fuera buscado por el CSKA Moscú de Rusia en este mercado de fichajes, el Toluca se movió rápido para ofrecerle un contrato por más tiempo al atacante brasileño.



A través de sus redes sociales, los Diablos Rojos anunciaron la renovación del extremo hasta el 2029, mejorándole las condiciones salariales, además su nueva cláusula de rescisión es de 25 millones de dólares.

5. Aún hay esperanza europea para Erik Lira

Erik Lira | Jam Media/GettyImages

Luego de ver frustrado su anhelo de jugar con el AS Mónaco de Francia, el pivote tuvo que quedarse en México con Cruz Azul, sin embargo, supuestamente aún tendría abierta la puerta para seguir su sueño.



El periódico El Universal reportó que Javier Aguirre, nombrado recientemente nuevo estratega del Valencia de España, gusta mucho del contención celeste y buscaría llevarlo a los Murciélagos en el próximo mercado de transferencias.