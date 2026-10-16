Últimas noticias de fichajes y rumores de Liga MX para el C2027: Valencia, 'Tano', Brunetta, Ambriz, Cowell y más

El mercado de fichajes para el Apertura 2026 culminó el pasado mes de septiembre, sin embargo, desde ahora se van rumorando posibles altas y bajas para el Clausura 2027.



Del mismo modo, los cambios de timón en los clubes de la Liga MX no están exentos.



Aquí están las últimas noticias y rumores del Fútbol de Estufa:

1. Esteban González ya interesa en su país

Esteban González | Agustin Cuevas/GettyImages

Para nada ha pasado desapercibido el trabajo del técnico chileno con Querétaro, ya que lo tiene en el tercer lugar de la clasificación.



El estratega arribó al Galinero en el pasado Clausura 2026 y se le dio continuidad a su proyecto, pero desde ya lo están candidateando a ser e nuevo timonel de la selección de Chile.



No obstante, el andino tiene contrato vigente con Gallos Blancos y quiere cumplirlo, mas no descarta la posibilidad de dirigir algún día a su nación.



“Claramente uno se proyecta: qué lindo sería, primero como jugador, cantar el himno nacional de tu país. Imagínate como entrenador. Claramente tú dices: ¿cómo no me gustaría dirigir la selección?”, comentó a ESPN.

2. Más interesados por Santi Sandoval

Santi Sandoval | Simon Barber/GettyImages

Supuestamente, acaban de salir a la luz más escuadras europeas que tienen en la mira al mediocampista de Chivas.



Según el Diario Récord, un equipo de la Serie A de Italia y otro más de la Eredivisie de los Países Bajos siguen de cerca el rendimiento del Negrito.

3. Desmienten que Brian Gutiérrez quiera irse de redil

Brian Gutiérrez | Simon Barber/GettyImages

En la semana comenzó a circuar la versión de que el mundialista en 2026 quiere salir de las Chivas debido a un tema de inseguridad que vivió una persona cercana a él.



Esta información brindada por el periodista Jesús ‘Chuyón’ Hernández rápidamente fue desmentida por diferentes medios, asegurando que el centrocampista está feliz en Verde Valle y que quiere ganarse un lugar en el once titular rojiblanco.

4. André Jardine no interesa a Tigres

André Jardine | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Aunque se manejó la versión de que la directiva felina tenía en mente al brasileño para ser su nuevo estratega en el siguiente semestre, el periodista Pello Maldonado reportó que no ha habido ningún tipo de contactos entre los regios y el timonel.

5. Henry Martín quiere seguir como azulcrema

Henry Martín | Jam Media/GettyImages

En plática con Claro Sports, el capitán y delantero del América confirmó que existen conversaciones con la directiva para extender su vínculo, el cual está por llegar a su fin en diciembre de este 2026.



“Realmente aquí yo me quiero retirar en América. No me visualizó todavía con otra camiseta”, dijo La Bomba.

6. Siguen vinculando a Erik Lira con el Valencia

Erik Lira | Hector Vivas/GettyImages

Para este semestre, el pivote de Cruz Azul estuvo a nada de concretar su fichaje con el AS Mónaco de Francia, sin embargo, todo se cayó de último momento por no liberarse una plaza de extranjero.



Posteriormente se mencionó que aún tenía posibilidades de emigrar a Europa porque el nuevo técnico de los Chés, el mexicano Javier Aguirre, lo podía pedir para reforzarse en invierno.



El rumor fue en aumento porque vieron a su representante en España, sin embargo, desde el club español ya dijeron que es muy complicado que se dé la transferencia debido a las condiciones económicas.

7. Fernando Ortiz, opción para tomar las cuerdas en la U

Fernando Ortiz | Hector Vivas/GettyImages

Gracias al buen trabajo que ha hecho el argentino con el Colo Colo de Chile, Tigres le habría echado el ojo, incluso fuentes cercanas al club blanco confirmaron que los mexicanos le han presentado un proyecto.



El Tano no ha renovado con El Cacique, únicamente ha habido conversaciones informales, pero la intención sí existe.



El sudamericano está concentrado en ganar el título de la liga andina.

8. Anthony Valencia está en la carpeta felina

Anthony Valencia | Sports Press Photo/GettyImages

El portal Fútbol Total reveló que el extremo ecuatoriano de 23 años está entre las opciones que maneja Tigres para reforzarse en invierno.



El plan de los universitarios es hacerse con el atacante sudamericano del Flamengo de Brasil a través de un préstamo, ya que los regios manejan un plan de austeridad para lograr refuerzos a bajo presupuesto.

9. Se acerca la renovación de Juan Brunetta con la UANL

Juan Brunetta | Azael Rodriguez/GettyImages

De acuerdo con el comunicador Arath Uvalle, de VAVEL México, Tigres está avanzando en la extensión de contrato del mediocampista argentino, que sería por dos años más, con opción a uno más.



A la vez, se está negociando con el atacante el tema de los premios por rendimiento individual.

10. Fidel Ambriz no convence al cuerpo técnico de Rayados

Fidel Ambriz | Jam Media/GettyImages

RG La Deportiva reportó que además de los ya sonados casos del argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez o el colombiano Stefan Medina, el canterano esmeralda podría salir de la institución regia.



El periodista argentino de FOX Sports, Santiago Fourcade, apuntó a que el mediocampista no está funcionando en Monterrey.



Debido al costo de su fichaje, el argentino Matías Almeyda le ha dado la oportunidad de mostrarse sin cumplir con las expectativas.

11. Cade Cowell podría retornar al Rebaño Sagrado

Cade Cowell | Sarah Stier/GettyImages

Diferentes medios han señalado que el mexicoamericano podría volver al Guadalajara tras concluir su préstamo con el New York Red Bulls de la MLS de los Estados Unidos.



El equipo taurino tiene una cláusula de compra, sin embargo, buscaría negociar un precio menor por el extremo.