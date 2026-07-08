La directiva del Club América sigue trabajando en el mercado de fichajes de verano a pocos días del arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

En lo que hay novedades oficiales la pretemporada sigue su curso y Guillermo Almada trabaja con lo que tiene a disposición para tratar de tener el mejor inicio de certamen posible.

Por lo tanto, les compartimos las noticias más recientes sobre los fichajes del conjunto azulcrema a una semana del comienzo del campeonato mexicano de Primera División.

Alexis Gutiérrez estaba en la mira del Elche

Elche 🇪🇸 habría mostrado interés FORMAL para llevarse a Alexis Gutiérrez (26) 🇲🇽 al fútbol español



Las próximas horas serán DETERMINANTES para las negociaciones con el club ⏳



¿Crees que se concrete su fichaje? 👇👀



✍: @v_ddiaz pic.twitter.com/9HF7uhFi4C — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) July 8, 2026

El mediocampista ofensivo de 26 años, Alexis Gutiérrez, fue buscado por el Elche de España, equipo dirigido por Martín Anselmi, el estratega argentino lo conoció por su paso por la Máquina Celeste.

No obstante, la primera oferta lanzada fue rechazada, ya que era una petición para un préstamo con opción a compra y la directiva americanista no aprobó la oferta. Aunque el club español podría volver a enviar una segunda oferta próximamente.

Samuel Moutoussamy es objetivo del Ave

¿REFUERZO EN COAPA? 🦅



Luego de brillar en la justa mundialista, el Club América estaría interesado en Moutoussamy, el cual milita como mediocampista en el Atromitos de Grecia



A sus 29 años, el congoleño cuenta con una amplia experiencia en el futbol europeo y se mantuvo dentro… pic.twitter.com/RRXsEG4evc — MedioTiempo (@mediotiempo) July 7, 2026

Después de haber mostrado un buen desempeño en la Copa del Mundo 2026 con la República Democrática del Congo disputando como titular los cuatro partidos que jugó su selección, el mediocampista de 29 años es pretendido por el América.

El versátil mediocentro defensivo juega en el fútbol griego con el Atromitos y tiene contrato vigente hasta el 2027. Aunque no hay avances de momento, solo es interés real, pero nada oficial.

Luis Chávez se aleja del fútbol mexicano

Cumbre en Los Ángeles el fin de semana entre Borja Iglesias y la directiva del América



Dynamo de Moscú pide más dinero por Luis Chávez de lo que el América quiere ofrecer⚽️🦅🔥



@soyrotorres_ con la información 🙌#LigaMX #america #fichaje #TVCDeportes pic.twitter.com/ETPObcbPOm — TVC Deportes (@TVCDeportes) July 7, 2026

Se hablaba del interés de Cruz Azul y América por el mediocampista mexicano Luis Chávez del Dinamo Moscú, donde las Águilas habían ganado la partida, pero todo se vendría abajo con el dineral que pide el club ruso.

Eso lo volvería imposible para la directiva águila, la cual busca un elemento a menor precio, así que vienen días complicados en la negociación en el Nido.

Borja Iglesias se mantiene en el deseo azulcrema

👀🦅 ¡VAN A INTENTAR CONVENCERLO!



Con información de César Luis Merlo, Santiago Baños viajará a Estados Unidos para presentarle personalmente el proyecto deportivo de las Águilas al delantero español. 🇪🇸🦅



💰 La operación sigue dependiendo de un factor clave: que Borja… pic.twitter.com/6XTYjQrvmj — AS México (@ASMexico) July 8, 2026

La directiva azulcrema está a la espera de la conclusión de la participación de España en el Mundial 2026 para acelerar los trámites formales de transferencia por el atacante internacional del Celta de Vigo, Borja Iglesias.

Guillermo Almada prioriza delanteros sumamente activos y punzantes que colaboren en la recuperación del balón con sacrificio defensivo y no solo atacantes estáticos.

Este despliegue defensivo en primera línea es una característica primordial que le agrada al cuerpo técnico azulcrema para el funcionamiento de su equipo.