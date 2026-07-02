Últimas noticias fichajes América: un mundialista en la mira, la situación de Nicolás Fonseca y más

El Club América finalizó su pretemporada en Europa y continuarán sus trabajos en México, además, tendrán sus primeros encuentros de preparación previo al arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Iniciando el mes, este 1 de julio no han hecho oficial a ningún fichaje. Únicamente han regresado jugadores de cesiones y se ha confirmado la baja de Jonathan dos Santos.

Además, se han ido esfumando rumores que surgieron desde hace varias semanas como: Nelson Deossa (Real Betis), Luis Chávez (Dinamo de Moscú) y Federico Viñas (Real Oviedo).

Estos jugadores han quedado descartados por distintas circunstancias según César Luis Merlo como la falta de recursos económicos y que los jugadores pretenden mantenerse en Europa.

A continuación, les dejamos las noticias sobre fichajes más recientes del conjunto azulcrema.

América sueña con Borja Iglesias

Está en el radar azulcrema 🦅🚨



La directiva de América ya sondea situación contractual de Borja Iglesias; delantero español que está disputando la Copa del Mundo.



Información en desarrollo; en breve más detalles en @ESPNmx pic.twitter.com/iBglj55PIK — Víctor Díaz (@v_ddiaz) June 30, 2026

ESPN pudo saber que la directiva azulcrema inició los primeros contactos para conocer la situación del jugador español del Celta de Vigo, Borja Iglesias.

Las Águilas tienen como prioridad contratar a un centro delantero y el internacional español que está en el Mundial 2026 con España podría ser seducido por el cuadro azteca.

Aunque cabe mencionar que, el delantero todavía tiene contrato hasta el verano del 2027 con el club español, por lo que cualquier negociación tendrá que ser directa con la institución de Vigo.

Thiago Espinosa, el futuro en la lateral izquierda

🚨El América compra a Thiago Espinosa en u$s 2M. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/Niz0tnWmyW pic.twitter.com/WnoZ5460eq — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 30, 2026

El juvenil uruguayo llegó a Coapa a principios de febrero de 2026 para apuntalar el esquema de André Jardine y ahora será parte del proyecto de Guillermo Almada.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, la directiva azulcrema adquirió la carta del juvenil uruguayo, Thiago Espinosa, y le firmarán un contrato a largo plazo.

América desembolsará 2 millones de dólares por el cien por ciento de sus derechos y le darán un contrato de cuatro años.

Nicolás Fonseca en la órbita azulcrema

Nicolás Fonseca no entra en planes de Grupo Pachuca y busca ser vendido | Judit Cartiel/GettyImages

De acuerdo con información del portal Bolavip, el conjunto de la Ciudad de México tendría entre su baraja de opciones el fichaje de Nicolás Fonseca, mediocampista uruguayo que pertenece a Grupo Pachuca.

El jugador en la última temporada formó parte del Real Oviedo de España, equipo que dirigió Guillermo Almada.

El charrúa tendría vínculo con el cuadro hidalguense hasta verano del 2028 y su valor en el mercado ascendería a 3 millones de dólares.

Alan Bautista podría terinar en América

PREPARAN TRUEQUE 💥



Se cocina un posible intercambio entre dos equipos de peso en la Liga MX.



👀 De acuerdo con Christian Ramírez de TUDN, América y Grupo Pachuca (Leon analizan un trueque que involucraría a Alan Bautista y Rodrigo Dourado a León. 🦅🦁 pic.twitter.com/xaoE9oZdeM — Futbol Total (@futboltotal) June 25, 2026

La directiva azulcrema y Grupo Pachuca estarían analizando hacer un intercambio de jugadores donde Rodrigo Dourado terminaría en Club León y Alan Bautista en el cuadro americanista. Esto de acuerdo con información del periodista de TUDN, Christian Ramírez.

El mediocampista ofensivo mexicano de 23 años ha estado en el radar de las Águilas desde hace rato y es que como buen canterano de los Tuzos, ha llevado un crecimiento progresivo como futbolista y su potencial es aún mayor.

A tres años desde que pasó a ser jugador del primer equipo su valor en el mercado es de 3.5 millones de euros según Transfermarkt y tiene contrato hasta 2028 con los hidalguenses.

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