Últimas noticias fichajes Cruz Azul: Erik Lira podría emigrar a Europa, la situación con Juan Brunetta y más

Pasan los días y el Club de Fútbol Cruz Azul se mantiene trabajando de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el vigente monarca del campeonato mexicano de Primera División tiene la mirada fija en la undécima copa, sin embargo, se proyectan varios movimientos tras el Mundial 2026.

De esa manera, a mitad del mes de junio los dejamos con las noticias más recientes acerca del conjunto de La Noria y lo más relevante que ha trascendido en su entorno.

Erik Lira apunta al fútbol europeo

TRIUNFO PARA MÉXICO Y NUESTRO CAPITÁN 🇲🇽



Una asistencia y 75 minutos disputados por Erik Lira en la victoria en el partido inaugural.



VAMOOOOOS 💙 pic.twitter.com/MWtn4IWUnQ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 11, 2026

Después de consolidarse en el once titular de Javier Aguirre en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 y lucirse frente a Sudáfrica, el mediocampista de la Máquina afianza su titularidad y estaría fijando su futuro hacía Europa.

En el cuadro celeste saben que el futbolista está bajo la mira de varios equipos en Europa y, después de haberse consagrado con el título en el Clausura 2026, le darán todas las facilidades para cumplir el sueño de jugar en el fútbol europeo.

El torneo acaba de empezar, pero si mantiene su ritmo competitivo y calidad, sus posibilidades de dar el salto al otro lado del charco incrementarán considerablemente.

Amaury García renovaría con Cruz Azul

Amaury García se mantendría en Cruz Azul | Manuel Velasquez/GettyImages

El conjunto capitalino estaría buscando la renovación de Amaury García, siendo una de las prioridades antes del inicio del próximo torneo. Incluso, el periodista Fernando Esquivel afirmó en sus redes sociales que está “todo acordado verbalmente para su firma en próximas fechas”.

El mediocampista de 24 años estaría de acuerdo con permanecer más tiempo en la Máquina Celeste y Joel Huiqui sabe que sería un buen movimiento a sabiendas de la posible partida de Erik Lira a Europa.

Mauro Zaleta fue enviado a Necaxa

DE CRUZ AZUL A NECAXA 🚂➡️⚡️



Mauro Zaleta, canterano de Cruz Azul de 24 años que estuvo en Mazatlán, finalmente se va al Necaxa.



Es un préstamo con opción a compra obligatoria por rendimiento para el contención/central zurdo. @record_mexico pic.twitter.com/24xrXiEFmb — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) June 13, 2026

El defensor de 24 años, Mauro Zaleta, dejó las filas de Cruz Azul unirse como nuevo refuerzo del Club Necaxa. El jugador había reportado inicialmente con el conjunto celeste para realizar los trabajos de pretemporada, esto tras concluir su ciclo formal de préstamo con el Mazatlán FC.

La negociación por el joven defensor se concretó bajo un formato muy favorable para la escuadra de los Hidrorayos. El futbolista llega al conjunto hidrocálido en calidad de préstamo por un año. Sin embargo, el contrato contempla una opción de compra si cumple con ciertas condiciones.

Juan Brunetta habría sido ofrecido a Cruz Azul

‼️ El agente de Juan Brunetta es quien lo ha acercado y ofrecido a Cruz Azul que no lo ve con malos ojos, pero al momento no hay ninguna oferta por el jugador. Tampoco han preguntado desde la 🚂 por Robert Morales, pero al paraguayo le seduce llegar al Celeste. pic.twitter.com/dzOQav1GjT — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) June 12, 2026

El mediocampista argentino de Tigres UANL, Juan Brunetta, ha sido ofrecido a la directiva celeste, abriendo la posibilidad a una operación que podría convertirse en una de las más llamativas del mercado de fichajes de verano.

A pesar del interés que puede generar la oportunidad de mercado y fichar a uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol mexicano, la operación aún luce lejana de concretarse. Hasta el momento, Cruz Azul no ha enviado ninguna propuesta formal al club ni al jugador.

De momento, lo único que ha existido son contactos preliminares para conocer las condiciones de una posible negociación y evaluar si la operación se puede acoplar a los intereses del club.