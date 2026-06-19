Últimas noticias fichajes del FC Barcelona: Salinas, Casadó, Jan Virgili, Rashford, Van de Ven y Oyarzabal

Con la planificación de la próxima temporada 2026/27 en marcha, el FC Barcelona continúa evaluando movimientos tanto en materia de incorporaciones como de posibles bajas.

Las limitaciones económicas obligan a la dirección deportiva encabezada por Deco a estudiar cada operación con cautela, mientras Hansi Flick define qué futbolistas considera imprescindibles y cuáles podrían perder protagonismo.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Barcelona are starting to regret the decision to let Robert Lewandowski leave this summer.



Back in May, the club thought signing a replacement was more feasible.



Their pursuit of Julian Alvarez or Joao Pedro has been more difficult than initially… pic.twitter.com/kBr95Km23V — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 19, 2026

A la espera de que finalicen los compromisos internacionales y la Copa del Mundo 2026, en los despachos del Camp Nou algunos nombres ganan fuerza como apuestas a futuro, otros aparecen como oportunidades de mercado y también hay futbolistas cuya continuidad genera dudas.

1. Jorge Salinas, el segundo refuerzo cerrado

Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga Hypermotion | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El conjunto culé tiene muy avanzada la llegada del defensor de 19 años, procedente del Racing de Santander. Capaz de jugar como lateral izquierdo o zaguero por ese perfil, Salinas llegaría mediante el pago de una cláusula de rescisión de ocho millones de euros, cifra que se duplicará a 16 millones a partir del 1 de julio. Por ese motivo, la dirigencia trabaja para cerrar la operación antes de que finalice junio e incluso evalúa incluir la cesión de un futbolista juvenil al club cántabro.

2. Arabia insiste por Casadó

Atletico de Madrid v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El Al-Nassr lo tiene identificado como uno de los candidatos para reemplazar a Marcelo Brozovic y estaría dispuesto a presentar una propuesta importante para convencer al mediocampista. Sin embargo, Casadó mantiene la intención de realizar la pretemporada bajo las órdenes de Flick y pelear por un lugar en el equipo; considera que todavía puede hacerse un espacio en la rotación del plantel y no contempla una salida a corto plazo.

3. Jan Virgili, entre volver y salir cedido

Getafe CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Deco mantuvo reuniones esta semana con los representantes de Jan Virgili para analizar el escenario del extremo después del descenso del Mallorca. El Barcelona conserva un porcentaje importante de sus derechos y estudia recomprarlo aprovechando que su tasación se redujo considerablemente. Una de las alternativas pasa por recuperarlo y cederlo posteriormente al Betis, que disputará la próxima edición de la UEFA Champions League.

4. Marcus Rashford se aleja

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Después de quedar descartada su continuidad en el blaugrana, el delantero inglés regresará al Manchester United y el Atlético de Madrid ya habría consultado condiciones para intentar incorporarlo por una cifra cercana a los 40 millones de euros.

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

5. Van de Ven se complica

Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | Francois Nel/GettyImages

Otra opción que parece enfriarse es la de Micky van de Ven, el central neerlandés que era del agrado de Deco por sus características físicas; el Tottenham lo considera intransferible y no tiene intención de negociar durante este mercado.

6. Mikel Oyarzabal aparece como alternativa para el ataque

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

El Barcelona analiza perfiles más accesibles para reforzar el puesto de '9' tras la salida de Robert Lewandowski y el capitán de la Real Sociedad encaja en el estilo de juego que pretende Flick gracias a su movilidad, inteligencia táctica y capacidad para asociarse. Su cláusula de rescisión es de 75 millones de euros, aunque en el entorno azulgrana creen que una negociación podría cerrarse por una cantidad inferior.

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