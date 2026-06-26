Últimas noticias fichajes del FC Barcelona: Ter Stegen, Ansu Fati, Casadó, Salinas y Julián Álvarez

Con la llegada de nuevos refuerzos y la necesidad de equilibrar sus cuentas, el FC Barcelona afronta semanas decisivas en el mercado de pases.

La prioridad de la dirigencia es reducir la masa salarial del plantel, cerrar algunas incorporaciones y mantenerse expectante ante una posible operación que podría cambiar el panorama ofensivo del equipo de Hansi Flick.

FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

Mientras el entrenador perfila el equipo para la próxima temporada 2026/27, varios nombres concentran la atención en los despachos del conjunto culé.

1. Ter Stegen, cada vez más cerca de una salida

Real Oviedo v Girona FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

La llegada de Joan García para asumir el rol de arquero titular y la continuidad de Wojciech Szczesny como alternativa dejaron al alemán sin espacio en la rotación del blaugrana; con contrato vigente hasta 2028, apenas pudo disputar dos encuentros durante su préstamo en Girona antes de sufrir un nuevo contratiempo muscular. Aún así, en las últimas horas, medios neerlandeses señalaron que el Ajax lo considera su principal objetivo para reforzar la portería.

2. Ansu Fati se despide rumbo al Mónaco

FC Metz v AS Monaco FC - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Todo indica que el AS Mónaco ejecutará la opción de compra fijada en 11 millones de euros, poniendo fin a una etapa marcada por las lesiones y la pérdida de protagonismo del delantero surgido en La Masía. La transferencia permitirá al Barcelona liberar una ficha importante y obtener ingresos para continuar moviéndose en el mercado europeo.

🚨 Barcelona have activated their exit operation.



Ansu Fati’s move to Monaco for €11m is expected to be made official before June 30, after Iñaki Peña’s €3m transfer to Panathinaikos.



Ter Stegen is open to a loan move to Ajax, while Marc Casadó is expected to leave and is… pic.twitter.com/0ZWgLsYP51 — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 26, 2026

3. Marc Casadó analiza una oportunidad en Italia

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Aunque la intención inicial del futbolista es triunfar en el azulgrana, la escasa continuidad de la última temporada abrió la puerta a un cambio de escenario. Su representante, Jorge Mendes, trabaja en una posible llegada al Milan, sin embargo, el conjunto italiano no contempla una compra inmediata y apuesta por un préstamo con opción de adquisición no obligatoria.

4. Jorge Salinas, un fichaje frenado por una cláusula

Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga Hypermotion | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Racing de Santander sostiene que la cláusula de rescisión del defensor pasó automáticamente de 8 a 16 millones de euros tras conseguir el ascenso, mientras que el Barcelona entiende que esa modificación solo debería entrar en vigor a partir del 1 de julio. La dirigencia culé intenta destrabar la negociación incluyendo la cesión de algún futbolista joven, conscientes de que otros equipos españoles e ingleses siguen de cerca la situación del central zurdo.

5. Julián Álvarez, el gran objetivo azulgrana

Argentina v Austria -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

El periodista Ben Jacobs reveló recientemente que existiría una cláusula especial para determinados clubes participantes de la UEFA Champions League, entre ellos el Barcelona, que permitiría negociar su salida del Atlético de Madrid por una cifra cercana a los 130 millones de euros, aunque el coste total de la operación ascendería a unos 150 millones por cuestiones impositivas. Por ahora, el rojiblanco mantiene una postura firme y descarta abrir conversaciones. Sin embargo, la posibilidad de una cláusula diferente alimenta las expectativas en el Camp Nou, donde consideran al campeón del mundo una pieza ideal para liderar el proyecto deportivo de Flick en los próximos años.

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