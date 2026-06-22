Últimas noticias fichajes del Real Madrid: Mac Allister, Courtois, Nico Paz, Mastantuono, Bouaddi y Schlotterbeck

Con el mercado de pases en pleno movimiento y mientras define algunos aspectos de su plantel para la próxima temporada 2026/27, el Real Madrid mantiene abiertas varias operaciones.

Entre posibles refuerzos, futbolistas que buscan continuidad lejos del club y jugadores cuyo futuro todavía es una incógnita, en Valdebebas siguen de cerca distintas situaciones que podrían marcar el rumbo del equipo en las próximas semanas, bajo la conducción de José Mourinho.

FBL-POR-LIGA-ESTORIL-BENFICA | FILIPE AMORIM/GettyImages

Estas son las últimas noticias del Real Madrid para la próxima temporada:

1. Nico Schlotterbeck, lesionado y lejos del Madrid

Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

El defensor del Borussia Dortmund sufrió una rotura del ligamento interno del tobillo durante el encuentro entre Alemania y Costa de Marfil, una lesión que lo dejaría varios meses fuera de las canchas y que pondría fin a su participación en el Mundial 2026. El zaguero era una de las alternativas del Real Madrid para reforzar la defensa, pero la gravedad del problema físico habría frenado cualquier avance en una eventual negociación.

2. Ayyoub Bouaddi, otra joya seguida desde Valdebebas

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

El mediocampista del Lille impresionó en la Copa del Mundo frente a Brasil y Escocia y su precio rondaría los 40 millones de euros. El Madrid considera que reúne características ideales para fortalecer la construcción de juego desde el mediocampo y valora que su costo todavía sea relativamente accesible, aunque una continuidad de su buen rendimiento podría elevar considerablemente su cotización en el mercado.

3. Mac Allister, la alternativa a Enzo Fernández

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

El mediocampista del Liverpool aparece en la agenda merengue, aunque su llegada dependería de una decisión estratégica de Florentino Pérez. Según informó Fabrizio Romano, el argentino campeón del mundo es muy valorado en el Madrid por su capacidad para organizar el juego, llegar al área y aportar equilibrio. Aún así, el club entiende que incorporar a dos futbolistas de semejante cotización es prácticamente imposible, por lo que deberá definir cuál de los dos encaja mejor en el proyecto deportivo y económico.

4. Courtois quiere terminar su carrera en el Bernabéu

Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026 | Stu Forster/GettyImages

El arquero belga expresó su deseo de permanecer varios años más en el club y reconoció que el Mundial 2026 podría ser el último de su carrera; asimismo, aseguró que le gustaría jugar entre cuatro y cinco temporadas más en el Madrid y retirarse defendiendo esa camiseta.

🚨🤍 Thibaut Courtois: “I want to play 4 or 5 more years at Real Madrid”.



“I want to retire here”, told @AlbertoPereiro. pic.twitter.com/ki8eC81C5A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

5. Nico Paz podría convertirse en una venta millonaria

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

La dirigencia madridista evalúa ejecutar la cláusula de recompra pactada con el Como por el argentino y posteriormente transferir al futbolista por una suma importante. Según trascendió, el Real Madrid no estaría dispuesto a negociar por menos de 60 millones de euros.

6. Mastantuono busca minutos lejos de Madrid

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El argentino no entra en los planes inmediatos de José Mourinho y podría salir cedido por dos temporadas; el club pretende encontrarle un destino donde dispute la Champions League y tenga posibilidades de ser titular. El Porto, el Sporting de Portugal y el Inter de Milán son clubes de interés, aunque el Villarreal parece reunir todas las condiciones exigidas por el Madrid y se perfila como el principal candidato para incorporar al juvenil.

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