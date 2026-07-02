Últimas noticias fichajes Real Madrid: Fernández, Olise, Bastoni, Camavinga, Mac Allister, Smit y Wharton

Con varias incorporaciones aún en proceso de maduración, el Real Madrid encara la etapa decisiva de su planificación para la temporada 2026/27.

El entrenador José Mourinho considera que aún faltan piezas para completar el plantel, aunque la dirigencia tiene claro que antes deberá concretar varias salidas para equilibrar el plantel y la masa salarial.

Mientras tanto, estos son los futbolistas que concentran la atención del conjunto merengue para el próximo curso:

1. Enzo Fernández, el sueño que depende del Chelsea

Argentina v Austria -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Aunque el mediocampista argentino tiene contrato con el Chelsea hasta 2032 y su precio rondaría los 140 millones de euros, su representante, Javier Pastore, reconoció que el futbolista analiza la posibilidad de cambiar de club una vez finalice su participación con la selección argentina en el Mundial 2026. Sin embargo, el conjunto inglés no tiene intención de negociar por debajo de esa cifra, mientras que la directiva madridista considera excesivo ese desembolso de plata. Aun así, en Valdebebas siguen atentos a cualquier cambio de escenario.

🚨🗣️ Javier Pastore (Enzo Fernandez's agent):



"We are looking at options for him to leave Chelsea. Does Enzo like Madrid? Who doesn't?. I did not even play there but I live there now."



"His friend Julian Alvarez is also there. They spend all their free time together." pic.twitter.com/qhOGz1WKbR — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 2, 2026

2. Michael Olise, el gran objetivo ofensivo

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Al Bello/GettyImages

El extremo del Bayern Múnich es el principal deseo de Mourinho para reforzar el ataque. El francés encaja en el perfil que busca el portugués para potenciar el sector derecho y, además, tendría el respaldo de Kylian Mbappé, quien, según trascendió, intenta convencer a su compañero de selección para que impulse su salida del conjunto alemán. Aún así, el principal obstáculo es económico; el club bávaro considera al extremo una pieza fundamental y no contempla negociar fácilmente su traspaso, lo que obligaría al Real Madrid a afrontar una operación de cifras históricas.

3. Alessandro Bastoni, el elegido para la defensa

FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

El italiano es el gran apuntado por Mourinho para liderar la última línea y la dirigencia prepara una propuesta cercana a los 60 millones de euros para negociar con el Inter de Milán. Asimismo, el central vería con buenos ojos el cambio de equipo y el entendimiento institucional entre ambos clubes podría facilitar las conversaciones. De igual manera, antes de avanzar definitivamente, el Real Madrid necesita concretar varias ventas para liberar espacio en el plantel y mejorar el aspecto financiero de la inversión.

4. Camavinga, una salida que no termina de resolverse

Real Madrid V Real Oviedo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Uno de los casos más complejos del mercado merengue es el de Eduardo Camavinga. Tanto la dirección deportiva del Madrid como Mourinho consideran que una venta sería beneficiosa desde el punto de vista deportivo y financiero, especialmente porque el mediocampista mantiene un importante cartel en la Premier League. El inconveniente es la postura del jugador: el francés desea continuar en el Santiago Bernabéu y, por ahora, no contempla aceptar una salida, situación que podría prolongar las negociaciones durante gran parte del verano.

5. Alexis Mac Allister, la alternativa de experiencia

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Si Enzo Fernández no llega, el otro argentino campeón del mundo gana fuerza como opción para el mediocampo. El volante del Liverpool ofrece experiencia internacional, liderazgo y una rápida adaptación a la exigencia competitiva que pretende Mourinho. Aún así, su contrato con el conjunto inglés y el elevado valor de mercado complican cualquier negociación, aunque dentro de la dirigencia consideran que es el perfil más preparado para rendir desde el primer partido.

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

6. Kees Smit, la apuesta a largo plazo

Go Ahead Eagles v AZ - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

El juvenil neerlandés, mediocampista del AZ Alkmaar, aparece como una de las grandes promesas que sigue de cerca el Real Madrid. Con apenas 20 años, es considerado uno de los talentos con mayor proyección del fútbol europeo y destaca por su visión de juego, calidad técnica y capacidad para organizar el juego desde la mitad de la cancha. Su fichaje representaría una apuesta de futuro para el proyecto merengue.

7. Adam Wharton, una opción con presente en la Premier League

Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El volante del Crystal Palace también figura entre los candidatos del Real Madrid en caso de que no prospere la llegada de Enzo Fernández. El mediocampista de 22 años llamó la atención por su crecimiento en la Premier, donde se consolidó gracias a su capacidad para recuperar pelotas, distribuir el juego y desenvolverse en distintas funciones del mediocampo. Su progresión y margen de mejora lo convierten en una alternativa atractiva para Mourinho.

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