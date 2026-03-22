''Un clásico equilibrado, decidido por el VAR'', declara André Jardine tras la derrota del América frente a Pumas

La noche del sábado 21 de marzo del 2026, la cancha del estadio Olímpico Universitario fue testigo de una edición más por el clásico capitalino entre los Pumas de la UNAM, dirigidos por Efraín Juárez, y el Club América, comandado por el estratega brasileño, André Jardine.

Con gol de Robert Morales por la vía del penal, al minuto 95, el conjunto universitario se quedó con los tres puntos de la noche, al vencer 1-0 a las Águilas del América, en un encuentro sumamente peleado desde el primer minuto.

Pumas UNAM v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Poco antes de que el silbante marcara el final del compromiso, hubo una jugada que bien pudo haber sido sancionada como penal en favor del América, por una mano imprudente en el área, cometida por un elemento de los Pumas.

Tomando en consideración el modus operandi del silbante en la jugada del primer gol, cuando fue a consultar con el VAR y decidió marcar el tiro de penal, se pensaba que haría lo mismo... pero no. No hubo revisión evidente, al menos, y el encuentro siguió con su curso natural. Curso que culminó con una valiosa victoria en favor del conjunto unamita; amarga derrota para los azulcreas, que siguen sin poder despuntar en el torneo local.

Las declaraciones de André Jardine al término del compromiso

EL VAR DECIDIÓ EL JUEGO ❌



Andre Jardine se mostró inconforme por la manera en que América perdió el juego ante los Pumas 🤔🦅



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El estratega brasileño comenzó destacando la carga de partidos que tuvo su equipo en la última semana, afrontando tres encuentros en un lapso no mayor a 10 días. Después señaló lo cerca que estuvieron de ponerse al frente en el marcador, con un disparo de larga distancia, perfectamente desviado por uno de los mejores guardametas del continente, Keylor Navas.

Habló acerca del penal marcado en contra del América, aplaudiendo la decisión del silbante por haber acudido al VAR y señalar la falta en favor de los Pumas. Condenando, en el acto, que no haya hecho lo mismo en la última jugada del partido, pues a su criterio hubo un penal claro en favor del América que el juez sencillamente no quiso verificar ni tampoco marcar.

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