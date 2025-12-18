Otro club de la MLS mantiene “conversaciones positivas” con Robert Lewandowski

El delantero del Barcelona, ​​Robert Lewandowski, ha mantenido conversaciones positivas con el Chicago Fire para fichar por la Major League Soccer (MLS), según reportes de periodistas.

El polaco ha sido uno de los mejores delanteros del mundo durante los últimos 15 años, con una trayectoria impresionante en el Borussia Dortmund, el Bayern de Múnich y el Barcelona, ​​tres clubes que han ganado múltiples trofeos gracias a sus contribuciones.

Lewandowski ya tiene 37 años, pero sigue jugando a un gran nivel con el Barça. Marcó 42 goles en todas las competiciones durante la temporada 2024-25 —su mejor actuación con el gigante catalán—, 27 de ellos en La Liga, donde arrebataron el título a su acérrimo rival, el Real Madrid.

Las lesiones han interrumpido la temporada 2025-26 de Lewandowski, pero aun así ha conseguido marcar ocho goles en La Liga en 12 partidos. Sin embargo, su influencia en Europa ha disminuido, ya que en sus cinco participaciones en la Champions League no ha marcado ni un solo gol.

Con su contrato finalizando en verano, se ha especulado ampliamente con la posibilidad de que el Barça busque prescindir de Lewandowski para fichar a un sustituto más joven y fresco. Se ha vinculado a Harry Kane, Julián Álvarez y Erling Haaland, aunque la viabilidad de tales acuerdos, dadas las actuales limitaciones financieras del Barça, aún está por ver.

El Chicago Fire al frente de la fila de pretendientes de Lewandowski

¿Podría Robert Lewandowski despedirse del fútbol europeo el próximo verano? | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

La MLS y Arabia Saudita se han barajado como los destinos más probables de Lewandowski, lo que podría significar el fin de su carrera europea de élite.

Un informe de BBC Sport afirma que el Chicago Fire lidera la búsqueda de Lewandowski e incluso ha mantenido conversaciones con él. Estas conversaciones han sido “positivas” y podrían llevar a un traspaso este verano. Se dice que Lewandowski está “abierto” a ir a Norteamérica y que su salario no sería un problema para el Fire, ya que se ajustaría al límite salarial.

El Fire también cuenta con el lujo adicional de que Lewandowski está en su “lista de descubrimiento”, lo que significa que ningún otro equipo de la MLS puede ficharlo sin pagarles una tarifa. Esto, al menos por ahora, descartaría la posibilidad de que Lewandowski se marche al Inter de Miami, que tiene una plaza de jugador franquicia disponible tras las retiradas de Jordi Alba y Sergio Busquets.

Para aumentar aún más la posibilidad de que Lewandowski se dirija a Chicago, la ciudad tiene la comunidad polaca más grande de los Estados Unidos, lo que podría aprovecharse para ayudar a aumentar el interés en el club de manera similar a la llegada de Son Heung-min al LAFC en el verano.