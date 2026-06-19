Un hombre de la era Martín Anselmi regresa a Cruz Azul por decisión del club

Los trabajos se han retomado dentro del campeón de la Liga MX, Cruz Azul. La gerencia avanza con el fin comenzar a trazar el camino para la defensa de su corona en México.

Siendo el caso, el club ha dado los primeros pasos en la construcción del cuerpo técnico que acompañará a Joel Huiqui en su nueva etapa como entrenador del primer equipo. Mientras la plantilla ya trabaja en la pretemporada, la gerencia se centra en arropar al mexicano ahora que será el número al frente del plantel.

La principal novedad es el regreso de Facundo Oreja a La Noria. El argentino conoce a la perfección el entorno celeste pues no mucho tiempo atrás fue parte del cuerpo técnico encabezado por Martín Anselmi.

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La pretemporada la encabeza Huiqui y será la próxima semana cuando se anuncie de manera oficial su nuevo contrato.



Facundo Oreja ex auxiliar de Martin Anselmi se une al cuerpo técnico de Huiqui además de JJ Martínez quien llega de… pic.twitter.com/LsluZhAYVa — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) June 19, 2026

Si bien es cierto que la relación entre Anselmi y Cruz Azul quedó rota tras la compleja salida del entrenador, no fue así con Oreja. De hecho, en aquel momento en el Martín se "fugó" de La Noria para firmar con el Porto, Facundo quedó al frente de la plantilla por algunas horas hasta que el club consiguió un reemplazo.

Oreja asumirá el cargo de auxiliar institucional número uno, una posición de enorme relevancia dentro de la organización deportiva. Desde tal sitio se convertirá en el principal apoyo de Joel Huiqui, quien hace apenas unos meses desempeñaba justo las funciones que ahora tendrá Oreja bajo su cargo.

Gimnasia y Esgrima v Defensa y Justicia - Copa De La Superliga 2019 | Jam Media/GettyImages

Cruz Azul apuesta por Oreja pues es un hombre que conoce a la perfección a la plantilla. Además, el argentino sabe qué es lo que busca el club dentro y fuera del campo, por lo que no parte desde cero.

Facundo no será la única inclusión en el cuerpo técnico. Se espera que la siguiente semana, antes del anuncio final de la firma de Huiqui, ya se tenga definido al segundo asistente del técnico.