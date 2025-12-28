El legendario excentrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, dice que Xabi Alonso tiene el trabajo más difícil en el fútbol, porque ganar no garantiza nada en la capital española.

El Real Madrid, con 15 títulos de la Liga de Campeones, tiene una base de aficionados global y es considerado el club más grande del mundo, por delante de los gigantes de la Premier League, el Manchester United. Esto significa que las expectativas en Madrid son enormemente altas, con los seguidores esperando que se ganen todos los trofeos posibles, una sensación que generalmente comparten los directivos del club.

Solo Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti han mostrado la garra, determinación y lucha para gestionar con éxito al Madrid en el siglo XXI, logrando seis títulos de la Liga de Campeones entre ambos y varios campeonatos de La Liga.

Alonso asumió el cargo de entrenador en el verano, después de que Ancelotti dejara el puesto tras cuatro años para hacerse cargo de la selección de Brasil. Sin embargo, su mandato ha estado marcado por informes de luchas internas y descontento de los seguidores por sus tácticas y estilo de juego. No obstante, el español ha ganado 22 de sus 31 partidos a cargo, con un porcentaje de victorias del 70.4%.

Toni Kroos se retiró del Real Madrid en el 2024 | Europa Press Sports/GettyImages

En la mayoría de los equipos, ese sería un registro excelente. En el Real Madrid, no es más que lo mínimo esperado, especialmente cuando el Barcelona, su principal rival, está cuatro puntos por delante en la cima de La Liga, justo antes del tradicional parón invernal. Por ello, Kroos, quien jugó un papel fundamental en la mayoría de los éxitos de Zidane y Ancelotti en la Liga de Campeones, piensa que el puesto de Alonso es el más complicado en el fútbol.

“Lo más difícil como entrenador es dirigir al Madrid, no es fácil. Aquí, si ganas partidos, nadie está realmente contento, hay pocos equipos así”, dijo Kroos en una aparición en el canal de YouTube de la leyenda brasileña Romário.

“Si empatas o pierdes, el club no está acostumbrado a perder. Te critican muy rápidamente. El entrenador tiene poco tiempo. No puedes pensar en cómo quieres jugar dentro de un año o dos, necesitas resultados.

“Estoy seguro de que Xabi es muy bueno y tiene la calidad necesaria para dirigir al Madrid. Ya sabe lo que significa el Madrid. Ya sabía que esto podría pasar. Hay que darle tiempo y mantener la calma, pero esto es difícil en el Madrid.”

Kroos predice un brillante futuro para el Madrid con Endrick

El futuro a largo plazo de Alonso en el Bernabéu seguirá dominando los titulares en las próximas semanas y meses, pero una pregunta que no tendrá que responder en el futuro cercano es por qué Endrick sigue siendo ignorado.

El talentoso brasileño apenas ha tenido minutos en el primer equipo con Alonso, tras haber tenido un papel similarmente limitado en la última temporada de Ancelotti al mando. Pero según Kroos, el reciente préstamo de Endrick al Lyon, en la Ligue 1, podría ser lo mejor que le haya pasado.

“Lo más importante para Endrick es jugar, y si no tienes muchas oportunidades en Madrid, lo mejor es ir a otro club cedido para jugar,” dijo Kroos.

“Pensé lo mismo cuando tenía 18 años. Estaba en el Bayern y decidí irme al Leverkusen. Lo mismo le va a pasar a Endrick.”