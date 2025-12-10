Tres decisiones que Xabi Alonso debe tomar contra el Manchester City para conservar su puesto en el Real Madrid

El destino de Xabi Alonso en el Real Madrid podría decidirse cuando suene el pitido final esta noche contra el Manchester City.

Tras un inicio casi perfecto de la temporada 2025/26, Alonso y el Real Madrid parecieran haber colapsado. El gigante español solo ha ganado dos de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, cedió el primer puesto de La Liga al Barcelona y actualmente solo cuenta con cuatro defensas sanos.

Tan solo tres días después de una preocupante derrota por 2-0 ante el Celta de Vigo, el Real Madrid debe recibir al Manchester City en el Bernabéu. Ambos clubes han compartido numerosas batallas memorables en la Champions League en los últimos años, pero la primera participación de Alonso en la línea de banda podría ser también la última.

Según se informa, los 15 veces campeones de Europa tuvieron una reunión de crisis el fin de semana y etiquetaron el choque de la Liga de Campeones como la fecha límite para que Alonso salve su trabajo, una hazaña que solo puede hacer si toma algunas decisiones críticas el miércoles por la noche.

¿Quién sustituye a Kylian Mbappé?

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

En vísperas del partido más importante de la corta etapa de Alonso en el Real Madrid, su delantero estrella, Kylian Mbappé, no entrenó. Según informes, el francés se recupera de una lesión de rodilla sufrida contra el Celta de Vigo y es duda para jugar contra el Manchester City.

Si Mbappé se pierde el importante choque de la Liga de Campeones, o al menos no está lo suficientemente en forma para ser titular, Alonso debe decidir quién reemplaza al máximo goleador del equipo.

La tarea no es tan sencilla como desplegar un suplente en lugar de Mbappé; Alonso también debe cambiar su formación. Es probable que el entrenador abandone el 4-4-2 y vuelva a un 4-2-3-1, dejando a Gonzalo García como la opción obvia para liderar la línea ofensiva.

La estrella del Mundial de Clubes de la FIFA solo ha sido titular en un partido esta temporada, pero es la mejor opción para un ataque del Real Madrid que necesita un 9 natural en el área. La llegada de García también le dará a Vinicius Junior más libertad por la izquierda sin tener que compartir espacio con Mbappé

Alonso debe hacer infeliz a Federico Valverde

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

No es ningún secreto que a Federico Valverde no le gusta jugar de lateral derecho. El uruguayo lo dijo a principios de temporada, afirmando que se había ganado su puesto en el mediocampo tras años jugando junto a Toni Kroos y Luka Modrić.

Sin embargo, Valverde sigue desplegándose en defensa ante la continua crisis de lesiones del Real Madrid. Alonso intentó encontrar diferentes soluciones en defensa para mantener a Valverde en su posición natural; más recientemente, el exentrenador del Bayer Leverkusen puso a Raúl Asencio de titular en la banda derecha contra el Celta de Vigo.

Solo que ahora que Éder Militão sufrió una rotura de isquiotibiales y se unió a Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Dani Carvajal, Ferland Mendy y David Alaba en la enfermería, se acabó la experimentación. Valverde es la mejor opción —y francamente la única— para asegurar al extremo del Manchester City, Jérémy Doku.

El centrocampista natural tiene el ritmo para igualar bien al belga y también cuenta con la experiencia de enfrentarse a jugadores como Khvicha Kvaratskhelia, Luis Díaz, Antoine Griezmann y Omar Marmoush.

¿Dónde empieza Arda Güler?

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Arda Güler es un caso desconcertante para Alonso. El joven de 20 años tuvo un comienzo brillante en la temporada 2025-26, sustituyendo al lesionado Jude Bellingham como el número 10 del equipo, donde se sentía cómodo manejando los hilos del ataque del Real Madrid.

Tras el regreso de Bellingham, Güler ha tenido dificultades para adaptarse. El internacional turco ha sido titular junto al internacional inglés, en un rol más profundo en el mediocampo y en la banda derecha, pero se le ha visto incómodo en las tres posiciones.

De hecho, Güler solo ha dado una asistencia en sus últimos siete partidos, y fue cuando Bellingham tuvo que descansar prácticamente todo el tiempo contra el Olympiacos. El subcampeón del Golden Boy 2025 también estuvo en la banca contra el Athletic Club, y los blancos firmaron su mejor actuación en semanas.

Con Valverde como lateral derecho y la probable baja por lesión de Eduardo Camavinga, Alonso no tiene la opción de prescindir de Güler, quien habría sido la opción obvia para el choque del miércoles. Ahora, sin embargo, el entrenador debe tomar la crucial decisión de si quiere a la prometedora promesa en la banda derecha o jugando junto a Aurélien Tchouaméni.

Puede que no sea la solución perfecta, pero el Real Madrid tiene más posibilidades de triunfar en el último tercio del campo con Güler en la banda. Colocarlo en el mediocampo, donde ha sido descuidado con el balón, para que Brahim Díaz, Rodrygo o incluso Franco Mastantuono puedan ser titulares en punta, no le haría ningún favor al equipo —ni a Alonso—.

