Una Supercomputadora predice el campeón de la Premier League después de que el Manchester City iguale al Arsenal

Por primera vez desde agosto, el Manchester City se sitúa en la cima de la Premier League, algo que parecía completamente impensado hace algunas semanas.

El miércoles, los hombres de Pep Guardiola extendieron su racha de victorias a cinco partidos en todas las competiciones con un triunfo por 1-0 sobre el Burnley en Turf Moor. No fue una actuación brillante del City, pero lo importante son los tres puntos que consiguieron para arrebatarle el liderato al Arsenal.

FBL-ENG-PR-BURNLEY-MAN CITY | PAUL ELLIS/GettyImages

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Los dos aspirantes al título se encuentran ahora empatados en 70 puntos en lo alto de la tabla, con una diferencia de goles de +37 cada uno. Pero los Citizens han marcado 66 goles frente a los 63 del Arsenal, lo que es suficiente para colocar a los Sky Blues en la primera posición para el título de la Premier League.

La victoria del City a mitad de semana también envió oficialmente al Burnley al Championship, dejando la lucha por el descenso a solo cuatro clubes: Leeds United, que consiguió un punto contra el Bournemouth el miércoles por la noche, Nottingham Forest, West Ham United y Tottenham Hotspur.

A medida que la Premier League entra en su último mes de competición, así es como la supercomputadora de Opta predice que quedará la tabla final tras la última victoria del City.

¿Quién será el campeón de la Premier League según la supercomputadora de Opta?

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PUNTOS PROYECTADOS % DE SER CAMPEÓN 1 ARSENAL 70 80.75 66.38% 2 MAN CITY 70 79.17 33.62%

Opta sigue apostando por el Arsenal para ganar la Premier League, pero con cada semana que pasa, el sistema reduce las probabilidades de los Gunners. Tras desperdiciar una ventaja de nueve puntos, los hombres de Mikel Arteta ahora solo tienen un 66,38% de probabilidades de poner fin a su espera de casi 22 años por el título inglés.

A primera vista, las probabilidades siguen estando a su favor. Al fin y al cabo, el Manchester City solo tiene un 33,62 % de posibilidades de conseguir su undécimo título de liga. Pero la diferencia de puntos prevista es mucho menor que los porcentajes.

Se espera que el Arsenal termine con cerca de 81 puntos, mientras que el Manchester City podría sumar alrededor de 79. La diferencia proyectada de 1,58 puntos deja poco margen de error para ambos equipos; un solo tropiezo podría decidir la lucha por el título.

Opta también predice la carrera por la Champions League 2025/26

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PUNTOS PROYECTADOS % DE SER JUGAR UCL 3 ASTON VILLA 58 65.91 98.92% 4 MAN UNITED 58 65.75 98.60% 5 LIVERPOOL 55 62.83 91.04% 6 BRIGHTON 50 56.42 6.42% 7 BOURNEMOUTH 49 54.63 0.96%

Para esta Supercomputadora, la lucha por los puestos de la Liga de Campeones está prácticamente decidida. El Aston Villa y el Manchester United se ubican en tercer y cuarto lugar respectivamente, con más del 98% de probabilidades de clasificarse para la máxima competición europea de clubes con alrededor de 65 puntos.

El Liverpool , que actualmente se encuentra a solo tres puntos del Aston Villa y el Manchester United, es el último equipo inglés que se espera que compita en la UCL 2026-27. A pesar de la irregular campaña de los Reds, se prevé que los vigentes campeones de la Premier League sumen alrededor de 63 puntos, suficientes para asegurar su lugar entre la élite europea la próxima temporada.

El superordenador considera al Brighton & Hove Albion como el único otro equipo con alguna posibilidad de clasificarse para la Champions League, aunque una probabilidad del 6,42% es bastante escasa. Sin embargo, los Seagulls estarán más que satisfechos con la Europa League, competición para la que ya se clasificaron en 2023 por primera vez en su historia.

El Bournemouth se aferra al último puesto que da acceso a competiciones europeas con 49 puntos. Opta prevé que el club solo necesite cinco puntos más para cerrar la temporada, pero cree que eso será suficiente para asegurar su permanencia en la Conference League.

¿Buscas información sobre el Chelsea ? Se prevé que los Blues terminen novenos con tan solo 53,83 puntos, quedando fuera de las competiciones europeas la próxima temporada. Esta predicción no sorprende, teniendo en cuenta que los Blues han perdido sus últimos cinco partidos de liga y acaban de rescindir el contrato de Liam Rosenior .