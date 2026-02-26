Una supercomputadora predice el ganador de la Champions League 2025/26
La UEFA Champions League entra en su etapa decisiva con los 16 mejores equipos ya definidos y un pronóstico que empieza a marcar tendencia. Un supercomputadora de Opta proyectó cómo se desarrollará la fase eliminatoria y señala que esta edición podría coronar a un campeón inédito. La estadística, siempre fría, ya eligió a su principal candidato.
El Arsenal lidera las probabilidades
El gran favorito es el Arsenal. El equipo de Mikel Arteta firmó una fase de liga impecable: ocho victorias en ocho partidos y sin estar en desventaja ni un solo segundo. Pese a que nunca ganó la Champions y carga con viejos cuestionamientos sobre su carácter competitivo, su rendimiento continental cambió la narrativa.
Detrás aparece el Bayern Munich, que mantiene su peso histórico y cuenta con figuras determinantes. El conjunto bávaro solo tropezó ante el Arsenal en Londres y sigue siendo considerado un rival de máximo riesgo en cruces de ida y vuelta.
Completan el podio de candidatos los ingleses Manchester City y el Liverpool (10,44%), dos equipos acostumbrados a instancias decisivas. Más atrás se ubican el Chelsea y el Barcelona.
Una supercomputadora predice que habrá un nuevo ganador en 2025-26
Clasificación
Equipo
Posibilidades de ganar la Champions League
1.
Arsenal
29.45%
2.
Bayer Munich
14.56%
3.
Manchester City
13.42%
4.
Liverpool
10.44%
5.
Chelsea
6.69%
6.
FC Barcelona
6.16%
7.
PSG
4.27%
8.
Newcastle
3.94%
9.
Real Madrid
3.90%
10.
Sporting CP
2.08%
11.
Tottenham
1.67%
12.
Atlético de Madrid
1.39%
13.
Bayern Leverkusen
0.78%
14.
Atalanta
0.71%
15.
Bodø/Glimt
0.29%
16.
Galatasaray
0.25%
PSG y Real Madrid, condicionados por el cuadro
Uno de los datos más llamativos es el bajo porcentaje del vigente campeón, el Paris Saint-Germain. El motivo principal es el cruce complejo que le espera en octavos, donde podría medirse ante el Barcelona o el Chelsea, dos rivales de peso. El sobreviviente de ese duelo tendría luego un emparejamiento exigente frente a un Newcastle United que llega tras una serie demoledora en el playoff.
También sorprende la posición del Real Madrid. El máximo ganador histórico del torneo aparece con solo un 3,90% de opciones de conquistar su 16ª corona, incluso por debajo del Newcastle. Su experiencia europea parece no tener el mismo valor en la proyección matemática.
Una supercomputadora predice cómo se desarrollarán las fases eliminatorias de la Champions League
Equipo
Posible rival en octavos de final
Probabilidad de llegar a cuartos de final
Arsenal
Atalanta o Bayer Leverkusen
85.67%
Liverpool
Atlético o Galatasaray
76.93%
Bayern Munich
Atalanta o Bayer Leverkusen
76.05%
Manchester City
Real Madrid o Bodø/Glimt
75.27%
Tottenham
Atlético o Galatasaray
56.90%
Chelsea
PSG o Newcastle
54.67%
Barcelona
PSG o Newcastle
53.97%
Sporting CP
Real Madrid o Bodø/Glimt
52.95%
Según la simulación, Arsenal tiene un 85,67% de probabilidades de alcanzar los cuartos y un 62,43% de meterse en semifinales. El Bayern, por su parte, roza el 48% de chances de llegar entre los cuatro mejores. El cuadro evita un cruce entre ambos hasta una hipotética final, lo que alimenta la posibilidad de un desenlace entre los dos máximos favoritos.
Semifinalistas más probables
Equipo
Posibilidad de llegar a la semifinal
Arsenal
62.43%
Bayern Múnich
48.23%
Livepool
44.48%
Manchester City
38.11%
Finalistas más probables
Equipo
Probabilidad de llegar a la final
Probabilidad de ganar la final
Arsenal
46.17%
29.45%
Bayern Múnich
29.25%
14.56%
En la proyección definitiva, el Arsenal alcanza un 46,17% de probabilidades de jugar la final y mantiene el mayor porcentaje de título. El Bayern lo sigue con un 29,25% de chances de llegar al partido decisivo.
Las cifras cambiarán tras el sorteo, pero el mensaje ya está instalado: si la estadística no falla, Europa podría tener un nuevo rey.
