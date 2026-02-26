Una supercomputadora predice el ganador de la Champions League 2025/26

La UEFA Champions League entra en su etapa decisiva con los 16 mejores equipos ya definidos y un pronóstico que empieza a marcar tendencia. Un supercomputadora de Opta proyectó cómo se desarrollará la fase eliminatoria y señala que esta edición podría coronar a un campeón inédito. La estadística, siempre fría, ya eligió a su principal candidato.

El Arsenal lidera las probabilidades

El gran favorito es el Arsenal. El equipo de Mikel Arteta firmó una fase de liga impecable: ocho victorias en ocho partidos y sin estar en desventaja ni un solo segundo. Pese a que nunca ganó la Champions y carga con viejos cuestionamientos sobre su carácter competitivo, su rendimiento continental cambió la narrativa.

Detrás aparece el Bayern Munich, que mantiene su peso histórico y cuenta con figuras determinantes. El conjunto bávaro solo tropezó ante el Arsenal en Londres y sigue siendo considerado un rival de máximo riesgo en cruces de ida y vuelta.

Completan el podio de candidatos los ingleses Manchester City y el Liverpool (10,44%), dos equipos acostumbrados a instancias decisivas. Más atrás se ubican el Chelsea y el Barcelona.

Una supercomputadora predice que habrá un nuevo ganador en 2025-26

Clasificación Equipo Posibilidades de ganar la Champions League 1. Arsenal 29.45% 2. Bayer Munich 14.56% 3. Manchester City 13.42% 4. Liverpool 10.44% 5. Chelsea 6.69% 6. FC Barcelona 6.16% 7. PSG 4.27% 8. Newcastle 3.94% 9. Real Madrid 3.90% 10. Sporting CP 2.08% 11. Tottenham 1.67% 12. Atlético de Madrid 1.39% 13. Bayern Leverkusen 0.78% 14. Atalanta 0.71% 15. Bodø/Glimt 0.29% 16. Galatasaray 0.25%

PSG y Real Madrid, condicionados por el cuadro

Uno de los datos más llamativos es el bajo porcentaje del vigente campeón, el Paris Saint-Germain. El motivo principal es el cruce complejo que le espera en octavos, donde podría medirse ante el Barcelona o el Chelsea, dos rivales de peso. El sobreviviente de ese duelo tendría luego un emparejamiento exigente frente a un Newcastle United que llega tras una serie demoledora en el playoff.

También sorprende la posición del Real Madrid. El máximo ganador histórico del torneo aparece con solo un 3,90% de opciones de conquistar su 16ª corona, incluso por debajo del Newcastle. Su experiencia europea parece no tener el mismo valor en la proyección matemática.

Una supercomputadora predice cómo se desarrollarán las fases eliminatorias de la Champions League

Equipo Posible rival en octavos de final Probabilidad de llegar a cuartos de final Arsenal Atalanta o Bayer Leverkusen 85.67%



Liverpool Atlético o Galatasaray 76.93%

Bayern Munich Atalanta o Bayer Leverkusen 76.05%

Manchester City Real Madrid o Bodø/Glimt 75.27%

Tottenham Atlético o Galatasaray 56.90%

Chelsea PSG o Newcastle 54.67% Barcelona PSG o Newcastle 53.97%

Sporting CP Real Madrid o Bodø/Glimt 52.95%

Según la simulación, Arsenal tiene un 85,67% de probabilidades de alcanzar los cuartos y un 62,43% de meterse en semifinales. El Bayern, por su parte, roza el 48% de chances de llegar entre los cuatro mejores. El cuadro evita un cruce entre ambos hasta una hipotética final, lo que alimenta la posibilidad de un desenlace entre los dos máximos favoritos.

Semifinalistas más probables

Equipo Posibilidad de llegar a la semifinal Arsenal 62.43% Bayern Múnich 48.23% Livepool 44.48% Manchester City 38.11%

PSV Eindhoven v FC Bayern Munchen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | DeFodi Images/GettyImages

Finalistas más probables

Equipo Probabilidad de llegar a la final Probabilidad de ganar la final Arsenal 46.17% 29.45% Bayern Múnich 29.25% 14.56%

En la proyección definitiva, el Arsenal alcanza un 46,17% de probabilidades de jugar la final y mantiene el mayor porcentaje de título. El Bayern lo sigue con un 29,25% de chances de llegar al partido decisivo.

Las cifras cambiarán tras el sorteo, pero el mensaje ya está instalado: si la estadística no falla, Europa podría tener un nuevo rey.

