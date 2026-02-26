Sports Illustrated

Una supercomputadora predice el ganador de la Champions League 2025/26

La Inteligencia Artificial de Opta anticipa un nuevo campeón para la temporada y sorprende con los porcentajes antes del sorteo de octavos de final.
Lucía Domínguez|
BRITAIN-LONDON-FOOTBALL-UEFA CHAMPIONS LEAGUE-ARSENAL VS KAIRAT ALMATY
BRITAIN-LONDON-FOOTBALL-UEFA CHAMPIONS LEAGUE-ARSENAL VS KAIRAT ALMATY | Xinhua News Agency/GettyImages

La UEFA Champions League entra en su etapa decisiva con los 16 mejores equipos ya definidos y un pronóstico que empieza a marcar tendencia. Un supercomputadora de Opta proyectó cómo se desarrollará la fase eliminatoria y señala que esta edición podría coronar a un campeón inédito. La estadística, siempre fría, ya eligió a su principal candidato.

El Arsenal lidera las probabilidades

El gran favorito es el Arsenal. El equipo de Mikel Arteta firmó una fase de liga impecable: ocho victorias en ocho partidos y sin estar en desventaja ni un solo segundo. Pese a que nunca ganó la Champions y carga con viejos cuestionamientos sobre su carácter competitivo, su rendimiento continental cambió la narrativa.

Detrás aparece el Bayern Munich, que mantiene su peso histórico y cuenta con figuras determinantes. El conjunto bávaro solo tropezó ante el Arsenal en Londres y sigue siendo considerado un rival de máximo riesgo en cruces de ida y vuelta.

Completan el podio de candidatos los ingleses Manchester City y el Liverpool (10,44%), dos equipos acostumbrados a instancias decisivas. Más atrás se ubican el Chelsea y el Barcelona.

Una supercomputadora predice que habrá un nuevo ganador en 2025-26

Clasificación

Equipo

Posibilidades de ganar la Champions League

1.

Arsenal

29.45%

2.

Bayer Munich

14.56%

3.

Manchester City

13.42%

4.

Liverpool

10.44%

5.

Chelsea

6.69%

6.

FC Barcelona

6.16%

7.

PSG

4.27%

8.

Newcastle

3.94%

9.

Real Madrid

3.90%

10.

Sporting CP

2.08%

11.

Tottenham

1.67%

12.

Atlético de Madrid

1.39%

13.

Bayern Leverkusen

0.78%

14.

Atalanta

0.71%

15.

Bodø/Glimt

0.29%

16.

Galatasaray

0.25%

PSG y Real Madrid, condicionados por el cuadro

Uno de los datos más llamativos es el bajo porcentaje del vigente campeón, el Paris Saint-Germain. El motivo principal es el cruce complejo que le espera en octavos, donde podría medirse ante el Barcelona o el Chelsea, dos rivales de peso. El sobreviviente de ese duelo tendría luego un emparejamiento exigente frente a un Newcastle United que llega tras una serie demoledora en el playoff.

También sorprende la posición del Real Madrid. El máximo ganador histórico del torneo aparece con solo un 3,90% de opciones de conquistar su 16ª corona, incluso por debajo del Newcastle. Su experiencia europea parece no tener el mismo valor en la proyección matemática.

Una supercomputadora predice cómo se desarrollarán las fases eliminatorias de la Champions League

Equipo

Posible rival en octavos de final

Probabilidad de llegar a cuartos de final

Arsenal

Atalanta o Bayer Leverkusen

85.67%

Liverpool

Atlético o Galatasaray

76.93%

Bayern Munich

Atalanta o Bayer Leverkusen

76.05%

Manchester City

Real Madrid o Bodø/Glimt

75.27%

Tottenham

Atlético o Galatasaray

56.90%

Chelsea

PSG o Newcastle

54.67%

Barcelona

PSG o Newcastle

53.97%

Sporting CP

Real Madrid o Bodø/Glimt

52.95%

Según la simulación, Arsenal tiene un 85,67% de probabilidades de alcanzar los cuartos y un 62,43% de meterse en semifinales. El Bayern, por su parte, roza el 48% de chances de llegar entre los cuatro mejores. El cuadro evita un cruce entre ambos hasta una hipotética final, lo que alimenta la posibilidad de un desenlace entre los dos máximos favoritos.

Semifinalistas más probables

Equipo

Posibilidad de llegar a la semifinal

Arsenal

62.43%

Bayern Múnich

48.23%

Livepool

44.48%

Manchester City

38.11%

PSV Eindhoven v FC Bayern Munchen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8
PSV Eindhoven v FC Bayern Munchen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | DeFodi Images/GettyImages

Finalistas más probables

Equipo

Probabilidad de llegar a la final

Probabilidad de ganar la final

Arsenal

46.17%

29.45%

Bayern Múnich

29.25%

14.56%

En la proyección definitiva, el Arsenal alcanza un 46,17% de probabilidades de jugar la final y mantiene el mayor porcentaje de título. El Bayern lo sigue con un 29,25% de chances de llegar al partido decisivo.

Las cifras cambiarán tras el sorteo, pero el mensaje ya está instalado: si la estadística no falla, Europa podría tener un nuevo rey.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE

Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

Home/Futbol