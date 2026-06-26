Uruguay vs España- Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

El Grupo H cierra el viernes con un duelo entre gigantes de la Copa del Mundo: España se enfrenta a Uruguay en el Estadio Akron de Zapopan, México.

España prácticamente tiene asegurada su clasificación para los 16avos de final, pero puede asegurarse el liderato con una victoria, y probablemente también con un empate, salvo que Cabo Verde consiga una goleada contra Arabia Saudí en el otro partido. Tras un empate sin goles en su debut, el vigente campeón de Europa respondió con una brillante victoria por 4-0 sobre Arabia Saudí para tomar el control del grupo en la jornada anterior.

Uruguay también tropezó con un empate en su primer partido del torneo, pero, a diferencia de España , no pudo remontar y conseguir una victoria posteriormente.

Los empates con Arabia Saudí y Cabo Verde dejan al equipo de Marcelo Bielsa al borde de la eliminación, necesitando la victoria el viernes para clasificarse automáticamente. Un empate podría ser suficiente para terminar entre los ocho terceros mejor clasificados, o incluso quedar segundo dependiendo del resultado del otro último partido del Grupo H.

España nunca ha perdido contra la bicampeona del mundo desde su primer encuentro en el Mundial de 1950, con cinco victorias y cinco empates en los diez partidos anteriores. Por lo tanto, La Celeste debe hacer historia cuando salte al campo con la esperanza de dar la sorpresa.

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