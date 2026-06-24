Uruguay vs España: previa, predicciones y alineaciones

El Grupo H es la incógnita del Mundial. En la previa del campeonato, todos los caminos llevaban a que los clasificados a dieciseisavos serían Uruguay y España. Sin embargo, Cabo Verde los tomó por sorpresa y les robó dos puntos a cada uno. De esta manera, los dos favoritos llegan a la última fecha sin el pase asegurado y teniendo que enfrentarse en lo que será uno de los duelos más anticipados de la fase de grupos. La Celeste marcha segunda con dos puntos, la misma cantidad que los caboverdianos, mientras que la Roja lidera con cuatro unidades.

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Uruguay llega a México con la calculadora en una mano y la esperanza en la otra. España, en cambio, viene de hacerles acordar a todos por qué es una de las favoritas al título. La Celeste tiene talento suficiente para complicar a cualquiera, el tema es que la versión que mostró en las dos primeras jornadas deja bastante que desear. Si los de Luis de la Fuente repiten lo del domingo, deberían quedarse con los tres puntos.

Uruguay 1-3 España

¿A qué hora se juega Uruguay vs España?

Ciudad: Zapopan, México

Zapopan, México Estadio: Estadio Guadalajara (Estadio Akron)

Estadio Guadalajara (Estadio Akron) Fecha: viernes 26 de junio

viernes 26 de junio Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 2:00 ESP

20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 2:00 ESP Árbitro: Ismail Elfath (USA)

Historial de enfrentamientos directos entre Uruguay y España

Uruguay: 0

Empates: 0

España: 2

Último partido entre ambos: 16/6/2013 - España 2-1 Uruguay - Copa de Confederaciones

Últimos 5 partidos

Uruguay España Uruguay 2-2 Cabo Verde 21/6/2026 España 4-0 Arabia Saudita 21/6/2026 Arabia Saudita 1-1 Uruguay 15/6/2026 España 0-0 Cabo Verde 15/6/2026 Argelia 0-0 Uruguay 31/3/2026 España 3-1 Perú 8/6/2026 Inglaterra 1-1 Uruguay 27/3/2026 España 1-1 Irak 4/6/2026 Estados Unidos 5-1 Uruguay 18/11/2025 España 0-0 Egipto 31/3/2026

¿Cómo ver Uruguay vs España por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo Network, FOX, Peacock, Telemundo App, FOX One México Canal 5, TV AZTECA, ViX España La 1, RTVE Play, DAZN Mundial

Últimas noticias de Uruguay

Marcelo Bielsa, Uruguay | Michael Regan - FIFA/GettyImages

La Celeste afronta el partido en una posición (muy) delicada después de los empates contra Arabia Saudita y Cabo Verde. El equipo de Marcelo Bielsa no logró trasladar a los resultados el talento de una plantilla que llegó al Mundial con muchas ambiciones y ahora necesita una actuación de lujo ante uno de los candidatos al título. Incluso el propio DT asumió responsabilidades por el rendimiento mostrado. "Los errores de organización que comete un equipo siempre son responsabilidad del conductor o del entrenador", expresó Bielsa.

Las bajas también condicionan la preparación de los Charrúas. Bielsa confirmó que Ronald Araújo y Giorgian De Arrascaeta no estarán disponibles para el encuentro; la ausencia del mediapunta representa un golpe importante para la generación ofensiva del equipo. La noticia positiva pasa por José María Giménez, quien dejó atrás un problema en el tobillo y volverá a estar a disposición del cuerpo técnico.

Entre los futbolistas que sostienen la ilusión uruguaya aparece Maximiliano Araújo. El jugador del Sporting CP acumula dos goles y una asistencia en el torneo. Su movilidad y aparición en distintas zonas del campo lo convirtieron en uno de los puntos más productivos de la Celeste durante las dos primeras jornadas.

Posible alineación de Uruguay contra España (4-3-3): Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olvera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo

Últimas noticias de España

Luis de la Fuente, España | NurPhoto/GettyImages

La Roja llega fortalecida después del 4-0 contra Arabia Saudita. Después del inesperado empate con Cabo Verde, el conjunto de de la Fuente recuperó su mejor versión y volvió a exhibir una propuesta asociativa que generó elogios dentro y fuera del plantel. El triunfo dejó a la selección muy cerca del primer puesto del grupo y con la posibilidad de encarar la fase eliminatoria por una parte del cuadro que, sobre el papel, luce favorable.

Uno de los movimientos que mejor resultado dio fue el cambio de ubicación de Pedri. De la Fuente retrasó al futbolista canario para iniciar las jugadas y encontró una circulación mucho más fluida. A su alrededor crecieron Dani Olmo y Álex Baena, dos jugadores que ofrecieron una participación determinante en la goleada.

La estructura defensiva también atraviesa un buen momento. Unai Simón mantuvo la portería invicta en las dos primeras jornadas y la pareja Pau Cubarsí-Aymeric Laporte se consolidó como una de las grandes fortalezas del equipo. Pedro Porro aportó profundidad por el sector derecho y Marc Cucurella hizo lo suyo por el izquierdo.

En ataque, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal son las superestrellas. Eso si, el de la Real Sociedad reconoció que arrastra algunas molestias, aunque dejó claro su deseo de estar presente este viernes. "Por mi parte quiero jugar, yo me encuentro bien", dijo. También destacó la influencia de su compañero del Barcelona. "Es uno de los jugadores más diferenciales. Simplemente con el caos que genera en el rival, puedes salir beneficiado", afirmó.

Posible alineación de España contra Uruguay (4-3-3): Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal

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