El delantero estrella del Real Madrid lleva meses lidiando con una persistente lesión en la rodilla izquierda, sin lograr recuperarse por completo. La noticia de que el cuerpo médico del Madrid escaneó la rodilla equivocada al diagnosticar inicialmente la dolencia de Mbappé ha generado, como es lógico, una gran controversia.

Más allá de cualquier polémica, el delantero regresó a los terrenos de juego con el Real Madrid justo antes del parón internacional, entrando desde el banquillo en victorias cruciales contra el Manchester City y el Atlético de Madrid. Como resultado, Didier Deschamps lo convocó posteriormente para la selección francesa, de cara a los amistosos contra Brasil y Colombia.

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El partido entre Francia y Brasil del jueves se disputará en Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del Mundial de este verano, y será uno de los partidos más atractivos de este parón internacional.

¿Va a jugar Kylian Mbappé con Francia en el amistoso vs Brasil?

Las apariciones recientes de Mbappé han convencido claramente a Deschamps. La estrella del Real Madrid no solo participará en el próximo partido contra Brasil, sino que, según L'Équipe, será titular en el amistoso. El plan es que lidere el ataque durante la primera hora en el Gillette Stadium, antes de ser sustituido para que descanse.

“Estoy feliz de poder sentirme bien de nuevo, de sentir mis rodillas y de disfrutar”, dijo Mbappé durante su comparecencia ante la prensa previa al partido, una declaración que también animará a los aficionados del Madrid de cara a algunos partidos cruciales después de los internacionales.

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El Real Madrid, que irónicamente ha recuperado su mejor nivel en ausencia de Mbappé, se enfrenta al Mallorca en su regreso a la competición, luchando con su eterno rival, el Barcelona, ​​por el título de La Liga . Posteriormente, recibe al Bayern de Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League , en el que Mbappé será fundamental para su clasificación.

Mbappé solo tendrá una hora para lucirse contra el gigante sudamericano el jueves, pero su motivación para rendir al máximo radica en la búsqueda de un récord con la selección nacional. Con un doblete contra Brasil, el jugador de 27 años igualaría el récord histórico de goles de Olivier Giroud (57) con Les Bleus.