Valverde afronta una nueva etapa en el Real Madrid tras el cruce con Tchouaméni

De cara a la próxima Copa del Mundo 2026 con Uruguay, Federico Valverde arribó a Montevideo para sumarse a los entrenamientos de la selección dirigida por Marcelo Bielsa y, además de hablar de su presente futbolístico, se refirió al episodio que protagonizó junto a Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid en el cierre de la temporada europea.

El mediocampista evitó profundizar en detalles del conflicto y referirse a las especulaciones que hubo entorno a la polémica, aunque dejó una reflexión clara sobre cómo atravesó aquel momento: “Me siento muy bien. Tuve el respaldo y el cariño de todos los aficionados del Real Madrid y también del club”, expresó ante la prensa en su llegada al complejo celeste.

🚨 Fede Valverde on the consequences of Tchouaméni case: “I feel good. I had the support and the love of many people, the fans, the club”.



“Sometimes you have to overcome these small obstacles. All of this will make me a better captain in the next years”, told @CarveDeportiva. pic.twitter.com/njeB2saF0u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

El respaldo del club y la madurez

Lejos de mostrarse incómodo con la situación, Valverde habló con serenidad y dejó en claro que considera este episodio como parte del aprendizaje que implica competir al máximo nivel. “Hay veces que hay que pasar por estos mini obstáculos dentro del fútbol y de la vida para aprender a crecer y madurar”, sostuvo.

Las palabras del ex Peñarol reflejan el lugar que ocupa actualmente dentro del plantel merengue. A sus 27 años, ya es considerado una de las piezas fundamentales del equipo y también uno de los referentes del vestuario.

Federico Valverde of Real Madrid CF is seen in action during | SOPA Images/GettyImages

En la última temporada volvió a destacarse por su despliegue físico, su capacidad para adaptarse a distintas posiciones y su influencia en los partidos importantes del Real Madrid.

El propio Valverde reconoció que todas estas experiencias le sirven para crecer en un rol diferente al de sus primeros años en Europa. “Esto me va a ayudar a ser un mejor capitán en los próximos años”, afirmó.

Ahora, el uruguayo busca dejar atrás la polémica y enfocarse en lo que viene, con una nueva temporada cargada de desafíos con el merengue y la ilusión mundialista con la Celeste.

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