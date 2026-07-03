Valverde rompe su silencio tras el fracaso de Uruguay en el Mundial 2026

Luego de la temprana eliminación de Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, Federico Valverde decidió expresarse públicamente a través de sus redes sociales con un extenso descargo en el que asumió la responsabilidad como uno de los principales referentes del plantel.

El mediocampista del Real Madrid confesó que necesitó varios días para asimilar lo sucedido y reconoció que la frustración le recordó la dolorosa eliminación sufrida en la primera ronda del Mundial de Qatar 2022, una herida que, según admitió, todavía no logró cerrar.

🚨🇺🇾 Fede Valverde on IG.



“Several days have passed since the elimination and just now I can start to process everything I experienced, although I know that there is a part of me that will possibly never manage to overcome another first round elimination, like the one I suffered… pic.twitter.com/SWeB9qkAVA — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 2, 2026

"No estuve a la altura"

En su publicación, Valverde aseguró que llegó al torneo tras una intensa preparación física y mental con el objetivo de evitar repetir la experiencia vivida cuatro años atrás. Sin embargo, reconoció que su esfuerzo no alcanzó para cumplir con las expectativas.

Durante la permanencia del combinado en la competencia, tanto el funcionamiento colectivo del conjunto de Marcelo Bielsa como el nivel de varias figuras fueron motivo de críticas, mientras que también circularon versiones sobre supuestas diferencias entre algunos futbolistas y el cuerpo técnico. Aún así, el entrenador argentino desmintió esos rumores en conferencia de prensa.

El capitán fue contundente al hacerse cargo del rendimiento del equipo y afirmó que acepta completamente la derrota. Además, sostuvo que siente una enorme responsabilidad cada vez que representa a Uruguay y que vestir la camiseta de la selección sigue siendo uno de los mayores orgullos de su carrera.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

"No estuve a la altura", expresó y también pidió disculpas a los hinchas por no haber podido cumplir con el objetivo de avanzar a los octavos de final. Pese al duro momento, en el tramo final de su mensaje Valverde aseguró que continuará defendiendo a la selección con el mismo compromiso y prometió no abandonar al equipo hasta dejarlo "en lo más alto".

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