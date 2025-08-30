Video: Arda Güler marca el empate del Real Madrid sobre el Mallorca
Después del gol anulado de Kylian Mbappé por el VAR en los primeros minutos del encuentro, llegó un tanto del Mallorca sobre el Real Madrid, situación que hizo a los merengues encender los motores y ya consiguieron el empate momentáneo gracias a Arda Güler.
Parecía que el conjunto bermellones se iría con la ventaja al medio tiempo, pero los embates blancos eran incesantes y así fue que llegó un tiro de esquina desde la pradera derecha, el cual cobraron Franco Mastantuono y Trent Alexander Arnold, siendo el argentino quien diera la asistencia para el empate.
La pelota voló en una jugada prefabricada hasta la cabeza de Dean Huijsen, quien recentró la misma para la entrada en solitario del futbolista turco, quien simplemente tuvo que empujarla también con la testa para poner el uno por uno.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.