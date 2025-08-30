Video: Arda Güler marca el empate del Real Madrid sobre el Mallorca

Después del gol anulado de Kylian Mbappé por el VAR en los primeros minutos del encuentro, llegó un tanto del Mallorca sobre el Real Madrid, situación que hizo a los merengues encender los motores y ya consiguieron el empate momentáneo gracias a Arda Güler.

Parecía que el conjunto bermellones se iría con la ventaja al medio tiempo, pero los embates blancos eran incesantes y así fue que llegó un tiro de esquina desde la pradera derecha, el cual cobraron Franco Mastantuono y Trent Alexander Arnold, siendo el argentino quien diera la asistencia para el empate.

La pelota voló en una jugada prefabricada hasta la cabeza de Dean Huijsen, quien recentró la misma para la entrada en solitario del futbolista turco, quien simplemente tuvo que empujarla también con la testa para poner el uno por uno.