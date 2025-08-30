No pasaron ni sesenta segundos tras el empate de Arda Güler en una jugada prefabricada, cuando apareció Vinicius Junior para poner el dos goles por uno del Real Madrid frente al Mallorca en esta Jornada 3 de la temporada 2025/26 de LaLiga, mismo que significó la voltereta merengue en este encuentro.

Ya había aparecido desde la banca el partido pasado y había respondido de buena forma, ahora tocó arrancar como titular y también lo hizo de buena forma. El brasileño se adapta a las necesidades de su entrenador y es así como se hace presente en el marcador.

Federico Valverde tomó una pelota desde su propio campo y apenas cruzaron la mitad del terreno de juego le sirvió la pelota a Vini, quien arrastró la esférica sin mayor presión, situación que aprovechó de gran manera para entrar hasta el área y desde ahí disparar y marcar su primer tanto de la tarde en el Santiago Bernabéu.