Video: el golazo de Vinicius Jr. para darle la vuelta al partido frente al Mallorca
No pasaron ni sesenta segundos tras el empate de Arda Güler en una jugada prefabricada, cuando apareció Vinicius Junior para poner el dos goles por uno del Real Madrid frente al Mallorca en esta Jornada 3 de la temporada 2025/26 de LaLiga, mismo que significó la voltereta merengue en este encuentro.
Ya había aparecido desde la banca el partido pasado y había respondido de buena forma, ahora tocó arrancar como titular y también lo hizo de buena forma. El brasileño se adapta a las necesidades de su entrenador y es así como se hace presente en el marcador.
Federico Valverde tomó una pelota desde su propio campo y apenas cruzaron la mitad del terreno de juego le sirvió la pelota a Vini, quien arrastró la esférica sin mayor presión, situación que aprovechó de gran manera para entrar hasta el área y desde ahí disparar y marcar su primer tanto de la tarde en el Santiago Bernabéu.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.