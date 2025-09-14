Video: 'La Hormiga' González condena 0-2 al América frente a las Chivas en el Clásico Nacional

Las Chivas Rayadas del Guadalajara vencieron 0-2 al América en el Clásico Nacional gracias a las dianas de Roberto Alvarado y Armando González en el Estadio Ciudad de los Deportes, dando la sorpresa de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, ya que llegaban con el papel de víctima tras estar en los últimos lugares del campeonato.

Gol de Armando "Hormiga" González (C.D. Guadalajara) para el 2-0 ante Club América; narración de Chris Wittyngham para CBS Sports Golazo Network pic.twitter.com/y2SUijYyB0 — lilboimx (@lilboimx) September 14, 2025

Al minuto 87, La Hormiga González se llevó la pelota desde tres cuartos de campo, avanzó varios metros, encaró al chileno Igor Lichnovsky, al cual eludió para soltar un remate raso que venció a Luis Malagón para sellar la pizarra.



Una vez que llegó el segundo tanto tapatío, se armó un conato de bronca en el campo, con las bancas ingresando al campo, siendo Erick Gutiérrez el más buscado por los Millonetas, con el árbitro Óscar García sacando tarjeta amarilla para Érick Sánchez y una roja para el preparador físico de los locales.

75’🚑❗️¡𝗦𝗘 𝗘𝗡𝗖𝗜𝗘𝗡𝗗𝗘𝗡 𝗟𝗔𝗦 𝗔𝗟𝗔𝗥𝗠𝗔𝗦! 💀 El PÉSIMO estado de la cancha ya tuvo un rol en el partido y es que el pie de Roberto Alvarado se atoró en el césped y le dobló el tobillo. El atacante tuvo que salir de cambio en el ‘carrito de la desgracias’…. pic.twitter.com/ytcQEtHojL — Chivas Universal (@ChivasUniverse) September 14, 2025

Sin embargo, también hubo malas noticias para el Rebaño Sagrado y es que precisamente el autor del gol del triunfo momentáneo, El Piojo Alvarado, ya abandonó el terreno de juego por una lamentable lesión. En el minuto 75, el pie se le dobló al atacante porque el césped se levantó, pidiendo de forma inmediata su cambio, a la espera de que no sea una lesión de gravedad.



Con el marcador en contra, las Águilas se habían lanzado al frente para poder igualar. En el 81’, el colombiano Raúl Zúñiga lanzó una diagonal que Raúl Rangel desvió correctamente con la pierna.

El Clásico Nacional ha dejado un gran número de lastimados, ya que en el primer tiempo el español Álvaro Fidalgo tuvo un choque de rodillas con Miguel Gómez y aunque pudo continuar, ya no volvió para el complemento luciendo hielo en su rodilla desde el banquillo. Ya en el segundo lapso, Miguel Gómez también se marchó tras una barrida de Érick Sánchez. Finalmente, el defensa uruguayo Sebastián Cáceres sintió una molestia muscular y se fue al 69’.