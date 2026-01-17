El Real Madrid tuvo un arranque de año para el olvido: perdió la final de la Supercopa de España por 3-2 frente al FC Barcelona, despidió a Xabi Alonso del cargo de entrenador y, en el debut de Álvaro Arbeloa, cayó por el mismo marcador contra el Albacete para despedirse de la Copa del Rey en una temprana instancia de octavos de final.

Se esperaba que el Bernabéu hable en la vuelta del equipo a los partidos en casa, pero quizás no se aguardaba por una reacción tan unánime por parte de la afición, que pitó a todos los futbolistas cuando ingresaron a hacer la entrada en calor para el partido por LaLiga contra el Levante este sábado.

En la rueda de prensa del viernes, Álvaro Arbeloa había palpitado esta situación: "Respeto mucho la opinión del Bernabéu y entiendo que el aficionado esté dolido, pero yo les voy a pedir apoyo para los jugadores. Las grandes gestas se han conseguido con el apoyo del Bernabéu. Juanito dijo que 90 minutos en el Bernabéu son muy largos y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Madrid. Yo pido el apoyo".

"Los entrenadores necesitamos lo que no tenemos, que es tiempo. Pero no necesito nada, las circunstancias no me hacen temblar ni dudar un momento. Duermo muy bien aunque me despierte pronto, pero me acuesto pronto también, no os preocupéis por mí", agregó.

El Real Madrid está segundo en LaLiga, momentáneamente a cuatro puntos del FC Barcelona, y en zona de clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League. Para intentar asegurarse este pasaje, recibirá al AS Mónaco francés el próximo martes en la noche madrileña, y si no le gana al Levante se espera que el estadio hable nuevamente en contra de la plantilla de la Casa Blanca.