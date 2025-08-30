Video: ¡Ya van dos! El VAR vuelve a anular un gol de Kylian Mbappé frente al Mallorca
Pese a verse abajo en el marcador al arranque del partido, el Real Madrid ya consiguió darle la vuelta al marcador frente al Mallorca en esta Jornada 3 de LaLiga y hasta el momento lo ganan dos goles por uno con tantos de Arda Güler y Vinicius Junior, aunque la realidad es que podrían ser más tantos en su favor.
Corrían apenas los primeros siete minutos del encuentro y Kylian Mbappé aprovechó un pase magistral desde propio campo de Trent Alexander Arnold para marcar el primero de la noche, pero el VAR y José Sánchez se lo anularon por fuera de juego.
Cuando ya le habían dado la vuelta al marcador, apareció otra jugada en el filo de la navaja, donde Arda le sirvió otro balón filtrado al francés, quien ante la salida de Leo Román cuchareó la pelota y marcó el tres por uno, sin embargo, también la revisión silenciosa le quitó esta posibilidad de sumar a la pizarra. Mbappé ya había fallado una jugada completamente solo unos minutos antes, así que la historia podría ser otra completamente.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.