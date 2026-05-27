Vinícius despeja las dudas sobre su continuidad en el Real Madrid

En medio de las especulaciones sobre su futuro en el Real Madrid, Vinícius Jr. aseguró que no tiene urgencia por renovar su contrato y dejó en claro que su intención sigue siendo continuar ligado al club más allá de 2027, fecha en la que finaliza su actual vínculo.

En una entrevista reciente con Caze TV, el brasileño explicó que tanto él como la dirigencia merengue viven la situación con total calma. "No tengo prisa por renovar. Tengo contrato hasta 2027 y todavía hay muchas cosas por hablar entre el Madrid y nosotros", expresó el delantero.

🚨 Vinicius Jr: “I’m in no rush to renew my contract. I have a contract until 2027. So, until 2027, we have a lot to discuss with Madrid, and Madrid has a lot to discuss with us”.



“Madrid is calm, I’m calm. The president trusts me, and I trust him”, told @CazeTVOficial. pic.twitter.com/rhM7mxohO0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Confianza mutua con Florentino

Vinícius también se refirió a la relación que mantiene con Florentino Pérez y, según explicó, existe una confianza total entre ambas partes, lo que permite que no haya tensión en torno a las negociaciones.

“El presidente confía en mí y yo confío en él”, sostuvo Vinicius, dejando entrever que la renovación no aparece hoy como una prioridad ni para el jugador ni para la institución. Mientras tanto, continúa enfocado en disfrutar su presente y en recuperar protagonismo colectivo después de una temporada irregular para el equipo.

Más allá de las negociaciones contractuales, el brasileño fue contundente al hablar de lo que significa vestir la camiseta del Real Madrid y reconoció que nunca imaginó su carrera lejos del club; además, destacó el orgullo que siente por haberse convertido en uno de los capitanes del plantel.

“Es el club de mis sueños. Siempre soñé con jugar acá y hoy disfruto cada momento”, afirmó.

Sevilla Fc V Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Aún así, el delantero también hizo un balance deportivo y admitió que el equipo quedó en deuda con su gente. Por primera vez desde que llegó al Madrid, enlazó campañas sin títulos importantes, algo que considera una señal de alerta dentro de un club acostumbrado a competir por todo.

“Tenemos que volver a ser campeones. El Real Madrid siempre vuelve a la cima”, sentenció Vinicius, convencido de que el equipo reaccionará en la próxima temporada y volverá a pelear por todos los objetivos.

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