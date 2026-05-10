La previa del Clásico dio que hablar toda la semana y, ahora, a minutos de disputarse, sigue en agenda. En las últimas horas, The Athletic publicó una serie de declaraciones de Josep Maria Bartomeu sobre Vinícius Jr y su posible llegada al Barcelona antes de vestir la camiseta del Real Madrid.

El expresidente culé recordó que el club catalán llegó a tener conversaciones con la familia y los representantes del delantero brasileño cuando todavía jugaba en el Flamengo. Según relató, El Barça entendía que Vini reunía todas las condiciones para convertirse en figura del fútbol europeo desde temprana edad.

"Vinicius Jr nos interesaba. Hablamos con su familia y sus agentes, y existía un acuerdo inicial", contó Bartomeu. La operación terminó inclinándose hacia la capital española en 2017. El Merengue acordó con el Fla el fichaje del atacante cuando tenía 16 años. El pase quedó cerrado por 45 millones de euros y el jugador se incorporó oficialmente en julio de 2018, una vez cumplidos los 18 años.

Bartomeu también explicó por qué el Barça perdió terreno en aquella negociación. "Madrid posiblemente presentó una oferta superior a la nuestra y se quedó con Vinicius", señaló.

Con el paso de los años, el brasileño se transformó en una de las caras visibles del conjunto madridista. En ocho temporadas con el primer equipo acumula 127 goles en 373 partidos, además de títulos de LaLiga y la Champions League, con un tanto convertido en la final europea de 2022 frente al Liverpool.

Former Barcelona president Josep Maria Bartomeu has said Vinicius Junior had a “preliminary agreement” to join the club prior to his move to Real Madrid.



“Vinicius Jr was of interest to us (Barca),” Bartomeu, who was Barcelona president between 2014 and 2020, told ESPN Deportes.… pic.twitter.com/oABWm9jPN4 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 9, 2026

El Barcelona entendía que el atacante podía ser un antes y un después positivo para el club. La dirigencia catalana incluso inició contactos formales con el entorno del futbolista antes de que el Madrid apareciera y diera el golpe de efecto.

Las declaraciones en este momento no son casualidad. El Barça recibirá a los capitalinos en un Clásico que puede definir el campeonato. El equipo dirigido por Hansi Flick necesita únicamente un empate para sostener una ventaja de 11 puntos y consagrarse en LaLiga cuando restan todavía tres jornadas.