Vinícius Jr. iguala el registro de tres leyendas brasileñas en el Mundial 2026

Vinícius Jr. volvió a ser determinante en la victoria de la selección de Brasil sobre Escocia, por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, y alcanzó una marca reservada para muy pocos en la historia de la Canarinha.

El delantero del Real Madrid había convertido en el debut frente a Marruecos y repitió en el segundo compromiso ante Haití; con Escocia volvió a aparecer en el marcador y se transformó en el cuarto futbolista brasileño en anotar en cada uno de sus primeros tres encuentros de una Copa del Mundo.

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 | Michael Reaves/GettyImages

Además, instantes antes del entretiempo, consiguió su segunda conquista personal de la noche, alcanzando los cuatro goles en la cita mundialista y posicionándose entre los máximos artilleros de la competencia.

Una lista repleta de ídolos

Hasta ahora, solo tres figuras habían conseguido ese registro con la camiseta Verdeamarela. El primero fue Romario en Estados Unidos 1994, cuando marcó de manera consecutiva frente a Rusia, Camerún y Suecia.

Años después, en Corea-Japón 2002, Ronaldo Nazário y Rivaldo repitieron la hazaña al convertir en los tres partidos de la fase inicial ante Turquía, China y Costa Rica. Durante más de dos décadas, ese selecto grupo permaneció inalterable hasta la irrupción de Vinicius.

El extremo no solo igualó una estadística histórica, sino que además ratificó su condición de referente ofensivo de Brasil en esta Copa del Mundo.

⭐️🇧🇷 4 Brazilian players in history scored in all of the first three World Cup games.



❕ Ronaldo Nazario

❕ Romario

❕ Rivaldo

🆕 Vini Jr pic.twitter.com/2S8of15my6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Un candidato a pelear por la Bota de Oro

Con apenas tres presentaciones disputadas, Vinicius ya acumula sus primeras anotaciones en una fase final mundialista y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, tanto con la selección brasileña como con el conjunto merengue.

Ahora, la Canarinha, dueña de cinco Copas del Mundo y alejada de la gloria máxima desde 2002, avanzó a los octavos de final con un delantero inspirado, decidido a liderar el intento de poner fin a una sequía de casi un cuarto de siglo.

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