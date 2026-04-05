Vinicius Jr. y Pablo Maffeo volvieron a engancharse en un cruce

El Real Madrid perdió una oportunidad de oro para seguir sumando en LaLiga: cayó 2-1 en Son Moix contra un RCD Mallorca urgido por salir de la zona de descenso. Los goles fueron de Manu Morlanes y Vedat Muriqi, este ya en el adicional del segundo tiempo. Para el Merengue había empatado transitoriamente Eder Militão.

Pablo Maffeo, nacionalizado argentino por sus orígenes, tuvo un cruce ya clásico con Vincius: el lateral del Mallorca y el extremo brasileño se sacaron chispas en varias oportunidades en duelos anteriores, y este no iba a ser la excepción por el momento de la temporada y la gran tensión que había entre dos equipos que están necesitados de puntos para sus respectivas luchas.

El futbolista que supo ser internacional con Argentina le hizo un gesto con las manos de un balón mientras le decía "playa, playa", refiriéndose al cántico 'Balón de playa' que le cantan a Vinicius para cabrearlo en los distintos estadios de la liga española en relación al Balón de Oro que no ganó en 2024, que generó mucha polémica.

Los choques entre Maffeo y Vinicius llevan varios capítulos, con su punto más álgido en 2024, en un duelo disputado en el Bernabéu, donde varios futbolistas se vieron involucrados y realizaron declaraciones públicas cruzadas. El propio argentino intentó sacarle picante al tema, diciendo en reiteradas ocasiones que los cruces quedan en la cancha y ya.

El brasileño, que venía de jugar en el parón internacional con su selección, no gravitó y pasó sin pena ni gloria en la media hora que disputó ante el RCD Mallorca. Ahora, el Real Madrid está a siete puntos del FC Barcelona y la gloria en LaLiga parece cada vez más utópica. El próximo partido será por la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich en Chamartín, en el marco de la ida de los cuartos de final de la competencia.