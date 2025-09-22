Vinícius Jr y su descenso en las posiciones del Balón de Oro del 2024 al 2025

Durante la premiación del Balón de Oro 2025 se van revelando de manera descendente los futbolistas finalistas de la misma. Uno por uno, la revista L'Equipe va reconociendo a los mejores del mundo, sin embargo, hay algunos detalles que, como el de Vinícius Jr, se dan mucho a notar.

El futbolista brasileño fue el segundo lugar del galardón en la edición 2024 dentro de una gran polémica. El ganador fue Rodri, pero para más de un periodista y expertos en el deporte, Vini merecía llevarse el trofeo.

Después de dicha controversia, el extremo izquierdo del Real Madrid publicó en sus redes sociales un mensaje de motivación donde prometía mayor nivel y mayor preparación. Empero, esto no se vio reflejado en su lugar este año.

2025 Men's Ballon d'Or ranking:



1⃣6⃣ Vinicius Jr.

1⃣7⃣ Robert Lewandowski

1⃣8⃣ Scott McTominay

1⃣9⃣ Joao Neves

2⃣0⃣ Lautaro Martinez#ballondor pic.twitter.com/lCUIJXQSYA — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Para este 2025, Vinícius descendió 15 lugares, quedando en el lugar 16, cosa para que para muchos no es sorpresa, pues su nivel futbolístico no ha sido el mismo. Sumando a esto, entre reportes y rumores de una posible molestia con el nuevo entrenador, Xabi Alonso, parece que hay problemas y que el ciclo de la estrella de la Casa Blanca están en peligro de terminar.