Vinícius Junior explota contra los árbitros tras no marcarle penal: "No pita porque soy yo"
El Real Madrid encaró este duelo de la Jornada 16 de LaLiga lleno de presión ante los rumores de la posible salida de Xabi Alonso si no se conseguía un marcador positivo, situación que llegó a buen puerto ya que derrotaron dos goles por uno al Deportivo Alavés en el Estadio de Mendizorroza con lo que llegaron a 39 unidades, solo cuatro debajo del Futbol Club Barcelona.
El encuentro se abrió al minuto 26 cuando Kylian Mbappé apareció completamente solo dentro del área tras un pase de Jude Bellingham y ahí disparó para batir a Antonio Sivera. Ya en el segundo lapsó llegó el empate de Carlos Vicente y Rodrygo cerró la pinza para los visitantes con una asistencia de Vinicius Junior.
Este último mencionado pudo haber sido el hombre del encuentro, ya que al minuto 86 recibió una falta dentro del área de Nahuel Tenaglia, quien lo zancadilleó de tal forma que el brasileño terminó en el suelo sin que Víctor García, el silbante central, marcara pena máxima. La jugada generó protestas airadas del banquillo y de la grada, mientras el VAR permaneció en silencio, aumentando la polémica arbitral y la frustración del atacante, que reclamó reiteradamente la revisión, convencido de que la infracción era clara y determinante.
Tan solo tres minutos más tarde, Xabi decidió darle descanso a Vini para que Franco Mastantuono tuviera minutos luego de tener cuantro partidos sin jugar y ahí fue donde se gestó la polémica, ya que al estrechar la mano de su director técnico, estos hablaron del penal no marcado solo unos segundos antes.
"Clarísimo, era penal clarísimo", afirmó de primera instancia el estratega español a lo que el delantero brasileño respondió sin chistar: "No pita porque soy yo, penalti claro". Situación que obedece a que constantemente no se le marcan penales a este hombre por diversas exageraciones dentro del campo.
