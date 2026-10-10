¿Vinícius Júnior podría perderse el Clásico contra el Barcelona por su expulsión?

Vinicius Junior sigue sin ver su suerte en el arranque de la temporada 2026/2027 de LaLiga. El delantero del Real Madrid arrancó en el banquillo para el partido ante el Villarreal; al entrar, anotó un gol que fue anulado por una falta suya sobre Nathan Saliba, y tras revisar la jugada fue expulsado por jalarle el cabello al mediocampista canadiense del Submarino Amarillo.

Después de ver la tarjeta roja directa, el futbolista brasileño se acercó a reclamarle de manera enérgica al árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos, hasta que sus compañeros de equipo lo separaron e intentaron calmarlo.

La expulsión de Vinicius preocupa al interior del Real Madrid pensando de cara al Clásico contra el Barcelona del próximo 25 de octubre.

Dependiendo de lo que el silbante reporte en su cédula, el extremo sudamericano podría perderse más de un partido liguero, implicando que se pierda el duelo ante los blaugranas.

Vinicius Junior podría perderse el Clásico ante el Barcelona | Quality Sport Images/GettyImages

De acuerdo con los reportes más recientes, en caso de que la acción de 'Vini' sea catalogada como "conducta violenta", el delantero del Madrid se perdería de dos a tres jornadas.

Sin embargo, la sanción podría ser mayor en caso de que el árbitro central reporte insultos en su contra mientras el futbolista protestaba su decisión.

El Real Madrid se medirá ante el Sevilla el domingo 18 de octubre en duelo de la jornada 9 de LaLiga.

El Clásico del futbol español está programado para disputarse en la jornada 10, el domingo 25 de octubre.

Vinicius pide perdón a la afición del Real Madrid por su expulsión

Apenas unos minutos después de la conclusión del partido entre el Real Madrid y el Villarreal, Vinicius Junior apareció en redes sociales para pedirle perdón a los seguidores del cuadro merengue.

En su publicación, el extremo brasileño compartió un mensaje escueto:

La alegria sigue… Perdon a mi equipo y la afición Vinicius Junior

¿Cuántos partidos de sanción le darán a Vinicius? ¿Estará disponible para el Clásico? ¿O se lo perderá?