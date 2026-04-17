Vinícius o Mbappé: ¿Quién debe de salir del Real Madrid?

El Real Madrid está obligado a rearmarse tras una temporada fatal, donde despidieron al entrenador a la mitad de la temporada y el sustituto, interino ratificado al mando, no dio la talla y dejó al equipo sin trofeos un año más.

Con una plantilla de un lujo extremo, el Merengue fue sometido por el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey, en una de las eliminaciones más inesperadas del último tiempo. Además, en la UEFA Champions League quedaron relegados a jugar la repesca para entrar en octavos de final, y aunque lograron avanzar hasta cuartos de final el desenlace no fue el esperado.

En el único frente donde todavía tienen una luz de esperanza es en LaLiga, donde están a nueve puntos del FC Barcelona con siete partidos por delante, incluyendo uno entre ambos que podría llegar a ser crucial si los resultados acompañan.

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Antonio Villalba/GettyImages

En todo ese marco es que se plantea la urgencia de una renovación integral, que seguramente arranque desde el entrenador y baje hasta la plantilla. Lionel Scaloni y Jürgen Klopp son dos directores técnicos que gustan para reemplazar a Arbeloa, mientras que para reforzar la plantilla suenan nombres como los de Enzo Fernández, Ibrahima Konaté y hasta Michael Olise.

Las salidas serán todo un drama, ya que varios clubes intentarán aprovechar de esta crisis del Madrid para arrebatarle figuras a precio bajo. Uno de los casos puede ser el de Eduardo Camavinga, señalado por su expulsión frente al Bayern Múnich en la vuelta de cuartos de final y pretendido por el París Saint-Germain. Dani Carvajal tendría sus horas contadas en la Casa Blanca, y la lista puede ampliarse.

Entre las temporadas de Vinicius Jr. y Kylian Mbappé hay un abismo, ya que el francés fue el responsable casi excluyente de que el Madrid haya sido competitivo a lo largo del año. Por su parte, el brasileño encadenó muchos partidos sin anotar, protagonizó escándalos y hasta llegó a ser pitado por el Bernabéu al ser reemplazado en más de una ocasión.

Interesados no le faltarían al ex Flamengo para que continúe su carrera en un club de la élite europea, pero está claro que si el Madrid tiene que elegir entre uno y el otro, será él el que se marchará de la Casa Blanca.