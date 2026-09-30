Vinícius reconoce su bajo rendimiento y explica las dificultades tras el Mundial 2026

Vinícius Jr. atraviesa un inicio de temporada 2026/27 por debajo de las expectativas con el Real Madrid y decidió hablar abiertamente sobre las circunstancias que explican su presente.

Después de la victoria de Brasil por 4-2 ante Australia, el delantero reconoció que necesita recuperar confianza y relacionó parte de sus dificultades con el golpe que supuso la eliminación de la selección en la última Copa del Mundo.

“Perder un Mundial es duro y difícil de aceptar. La vuelta nunca es fácil”, explicó el jugador merengue. Asimismo, también destacó la importancia de volver a marcar con el combinado después de una etapa en la que le estaba costando encontrar el gol. El tanto ante el conjunto australiano significó además el final de una sequía que se extendía desde agosto.

Un gol para recuperar confianza

Vinícius tuvo una participación discreta durante buena parte del encuentro, aunque logró ganar protagonismo en la segunda mitad. El delantero provocó el penal que luego se encargó de convertir para sellar el resultado a favor de la Canarinha.

La ausencia de Raphinha, reemplazado por unas molestias musculares, modificó el orden habitual para los penales. Aunque Bruno Guimarães también estaba disponible para ejecutarlo, Ancelotti entendió que era el momento indicado para que el delantero del Madrid asumiera la responsabilidad y buscara recuperar confianza desde los doce pasos.

El propio Vinícius explicó que sus compañeros conocían su necesidad de recuperar confianza. “Es importante volver a marcar y jugar con nuestra selección”, señaló después del encuentro.

Ancelotti respalda a Vinícius

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

“Es un jugador fundamental para la selección, para Brasil y para el futuro”, sostuvo el técnico, quien pidió paciencia con el delantero y recordó que incluso sin estar en su máximo nivel puede marcar diferencias.

Para Vinícius, puede ser el primer paso para recuperar sensaciones después de un comienzo de temporada marcado por las críticas, la irregularidad y la búsqueda de una confianza que él mismo reconoce necesitar.

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