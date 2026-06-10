Vinícius seguirá en el Real Madrid, aunque no ha alcanzado un acuerdo para renovar

En medio de las especulaciones sobre su contrato y los movimientos que pretende el Real Madrid para reforzar la delantera, Vinícius Jr. aseguró que jugará la temporada 2026/27 en el conjunto merengue independientemente de que se llegue o no a un acuerdo para renovar.

El vínculo actual del brasileño, renovado en 2022, finaliza oficialmente el 30 de junio de 2027 y, si las conversaciones no prosperan, está dispuesto a cumplirlo hasta el último día; de esta manera, podría marcharse con el pase en su poder.

🚨 BREAKING: Vinícius Jr. is STAYING at Real Madrid, even if he DOESN’T renew.



He has made his decision, he will stay NO MATTER WHAT. @diarioas pic.twitter.com/G4WMR7koCr — Madrid Zone (@theMadridZone) June 10, 2026

La decisión del delantero despeja una de las principales incógnitas en torno a la planificación deportiva del Madrid, especialmente en un mercado en el que surgieron distintos nombres para reforzar el ataque.

Una negociación que quedó en pausa

Luego de meses sin avances significativos, aunque ambas partes llegaron a acercar posiciones durante las negociaciones del año pasado, el acuerdo nunca terminó de concretarse y el proceso quedó en standby.

Desde el entorno de Vinícius aseguran que su deseo siempre fue continuar en el club, sin embargo, la falta de decisiones provocó que no haya una resolución a corto plazo. Ahora, con la Copa del Mundo como prioridad, cualquier novedad deberá esperar hasta después de la cita internacional con la selección de Brasil.

BRAZIL-RIO DE JANEIRO-FOOTBALL-FRIENDLY-BRAZIL VS PANAMA | Xinhua News Agency/GettyImages

Aún así, la incorporación de otro delantero de primer nivel podría modificar el reparto de roles dentro del equipo; aunque el brasileño no contempla una salida inmediata y mantiene su intención de seguir siendo una pieza central del proyecto. Incluso el reelecto presidente Florentino Pérez evitó confirmar cualquier acuerdo y se limitó a expresar su deseo de que el futbolista continúe en el equipo.

Por ahora, Vinicius seguirá en el Real Madrid durante la próxima temporada y la única incógnita que permanece abierta es si lo hará con una renovación firmada o si comenzará la cuenta regresiva hacia una eventual salida libre en 2027.

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