Virgil van Dijk se sincera y escribe una carta a los hinchas del Liverpool

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, se acercó a sus seguidores tras la dura derrota en la quinta ronda de la Champions League contra el equipo holandés PSV, con un marcador final de 1-4.

Esta temporada, Van Dijk ha mostrado un rendimiento irregular y ha cometido numerosos errores. Ha jugado 18 partidos con el Liverpool en todas las competiciones, marcando dos goles.

“Nos enfrentamos a uno de los momentos más difíciles de nuestra trayectoria… pero nos negamos a que esto nos defina. Saldremos de esto. Doy todo lo que tengo en este equipo”, expresó el capitán del Liverpool.

Y agregó: “Nunca nos han regalado nada; hemos luchado por la victoria, y este momento no es la excepción. Todos estamos aquí. Cada reto es una oportunidad. Debemos crecer juntos, apoyarnos mutuamente y demostrar la fuerza que llevamos dentro”.

Para cerrar, dijo: “A la afición, sigan apoyándonos. ¡Nos necesitamos más que nunca!”.

La crisis del equipo viene hace tiempo, y no es la primera vez que Van Dijk se expresa en redes sociales en una sintonía parecida: hace exactamente un mes, previo a jugar ante el Crystal Palace, partido disputado el 29 de octubre al que llegaba con 5 derrotas en 6 partidos, fueron derrotados por 3-0 por la Carabao Cup pero horas antes había hecho hincapié en que el Liverpool era plenamente consciente de la urgencia de redescubrir su forma de ganar.

En aquel momento, hasta el mensaje fue parecido: "Nos mantendremos unidos pase lo que pase. Sabemos que es un momento difícil. Sabemos que los resultados y las actuaciones no son lo que queremos que sean, y eso generará presión, escrutinio y críticas desde el exterior. Lo aceptamos. Cuando juegas en un club como el Liverpool, tienes ciertos estándares y expectativas. Así que cuando no cumples con esos estándares y no cumples con esas expectativas, tienes que enfrentarte a lo que viene después. Así son las cosas".

¿Saldrá Liverpool de esta pésima racha? Lleva 3 derrotas consecutivas, y perdió 7 de los últimos 10 encuentros. Un detalle: en lo que va de la temporada, de 19 partidos, no empató nunca, acumulando 10 triunfos y 9 derrotas.

