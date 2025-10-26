Virgil van Dijk sobre la crisis del Liverpool: "Todos tenemos que mirarnos al espejo"

El Liverpool sigue en caída libre y el mundo del fútbol se pregunta que ha sucedido con un equipo que se gastó 483 millones de euros en fichajes. En los primeros cinco partidos de la Premier Legue navegaban cómodos en el primer lugar, pero luego vino la debacle.

Tienen 4 derrotas seguidas, ahroa son sextos en la clasificación, y están a 4 puntos del Arsenal. Esto era impensado para el equipo que más dinero invirtió en Europa para esta temporada. Sin embargo, en el equipo hay confianza para salir del mal momento.

Virgil Van Dijk, uno de los emblemas del club, ha querido dar confianza con sus últimas declaraciones, resaltando que pueden salir en cualquier momento de la racha.

"Todos tenemos que mirarnos al espejo, incluso yo mismo. Estoy seguro que saldremos de esta. Pero no lo lograremos solo hablando. Intentaremos mejorar. Los aficionados que celebraron con nosotros la temporada pasada, deberían apoyarnos ahora", dijo el central de Países Bajos.

Slot lamentó la derrota ante el Brentford | Michael Regan/GettyImages

La derrota 3-2 en su visita al Brentford dolió mucho para la afición, no solo por el resultado, sino por la forma en la que se dio. Arne Slot no ha encontrado la tecla para sacar al equipo del mal momento y eso es lo que preocupa.

"Esta es la peor actuación en las cuatro derrotas que hemos tenido hasta ahora. No hicimos bien lo básico, aunque lo intentamos. No nos sentimos bien, salvo en los primeros 20-25 minutos", dijo el entrenador después del compromiso.

"Siempre esperas ganar el partido durante la semana, aunque sólo sean dos días de descanso. Cuando vienes aquí, por supuesto, esperas un mejor resultado, pero también esperaba un mejor rendimiento, porque el de hoy estuvo lejos de lo que estamos acostumbrados", añadió el reconocido estratega en rueda de prensa tras la derrota por la Premier League.