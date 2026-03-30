El lateral izquierdo de 27 años de la selección de España y el Chelsea, Marc Cucurella, fue cuestionado sobre su futuro en la conferencia de prensa previa al duelo del combinado de La Furia Roja ante Egipto en la Fecha FIFA de marzo.

Le preguntaron acerca de la posibilidad de regresar al FC Barcelona, el equipo en donde se forjó a lo que el jugador no evadió la pregunta y evidentemente dijo que le costaría tomar una decisión de esa magnitud.

Está claro que si esas situaciones llegan son difíciles de rechazar, pero me lo tendría que plantear y hablar con mi familia. No estoy pensando en eso ahora mismo, si llega, a ver la decisión que se toma Marc Cucurella.

El jugador de los Blues también habló sobre poder jugar en su país con la selección: "Es mi país, donde me he criado y siempre piensas en volver. Pero estoy muy contento ahí y lo dejaría a años vista", apuntó.

Además, mencionó que mucha de su familia lo irán a ver, por lo que le han solicitado entradas para el comrpomiso: "Mucha familia me vendrá a verme, ya me han pedido entradas".

👀 "¿Dirías que NO al BARÇA? Si llega esa situación, es DIFÍCIL de RECHAZAR".



🫣 MARC CUCURELLA, sobre una posible llamada del club en el que se formó.



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Egipto es una prueba complicada

🎙️ "Es un partido muy importante, posiblemente el último test antes de que Luis saque la convocatoria".



➡️ "Todos vamos a dar nuestra mejor versión".



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Habló acerca de la trascendencia de tener un rival como el liderado por Mohamed Salah, independientemente de que sea un encuentro amistoso.

"Es un partido muy importante, el último test antes de la convocatoria de Luis y todos vamos a dar nuestra mejor versión y ponérselo difícil a Luis. No es lo mismo jugarse un título o un amistoso, pero tienes que mostrar un nivel, no sabes si será tu último partido con la selección", aseguró.

Luego de las complicaciones que les dio Egipto en su enfrentamiento anterior, el español ha reconocido que no podrán bajar la guardía ante un rival de gran envergadura: "tendremos que estar muy concentrados".