''Vomitan mentiras'', las duras declaraciones de Joan Laporta en contra del Real Madrid

Joan Laporta volvió a colocarse en el centro del debate futbolístico español tras lanzar un discurso contundente contra el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez. El escenario fue la tradicional cena de Navidad del FC Barcelona, un acto interno que terminó convirtiéndose en una declaración política e institucional de alto voltaje. Lejos de bajar el tono, el dirigente azulgrana reafirmó su postura y dejó claro que el conflicto entre ambos clubes está lejos de apagarse.

El presidente del Barça respondió de manera frontal a las acusaciones relacionadas con el caso Negreira, un asunto que sigue marcando la agenda mediática y judicial del club catalán. Laporta rechazó cualquier irregularidad y aseguró que el Barcelona ha aportado pruebas ante los tribunales, mientras que, según su visión, desde Madrid se insiste en alimentar una narrativa de sospecha sin fundamentos. Para el máximo mandatario culé, la situación ha derivado en una campaña permanente de desgaste contra la imagen y los valores del club.

🚨💥 Laporta explota contra el Madrid en la cena de Navidad del Barça pic.twitter.com/p3spAZLnEH — MARCA (@marca) December 18, 2025

Durante su intervención, Laporta admitió que la tensión acumulada en los últimos meses lo llevó a expresarse con dureza, al considerar que se han cruzado límites que van más allá del terreno deportivo. En su discurso, defendió al Barcelona como una institución que representa libertad y señaló que ciertos comportamientos responden a una visión del poder mal entendida.

El mensaje no fue únicamente de confrontación. Laporta también aprovechó el momento para enviar una señal de optimismo hacia el futuro del club. Ante jugadores, cuerpos técnicos y personal de las distintas secciones, habló de continuidad, de confianza en el proyecto y de la ambición de seguir celebrando éxitos en los próximos años, en un guiño que no pasó desapercibido en clave electoral.

Días después, en una entrevista televisiva grabada semanas antes, el dirigente reiteró su postura. Volvió a insistir en que no existe prueba alguna de compra de árbitros y sostuvo que el caso se ha estirado deliberadamente para dañar al club. Así, Laporta refuerza una línea clara: defensa cerrada del Barcelona, confrontación directa con su histórico rival y un discurso que apunta tanto al presente como al futuro de la institución.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026