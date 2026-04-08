Wirtz contradice a Van Dijk tras la eliminación del Liverpool en la FA Cup

Luego de la eliminación del Liverpool ante el Manchester City por la FA Cup, Virgil van Dijk manifestó que el equipo “se rindió” en el tramo final pero su declaración no cayó del todo bien puertas adentro del conjunto de Arne Slot.

Florian Wirtz distó de las palabras de su capitán y, en la previa del cruce de Champions League frente al Paris Saint-Germain, expresó que no comparte del todo esa mirada. “No estaría de acuerdo directamente. Seguimos intentando generar situaciones para meternos en partido”, sostuvo el alemán.

Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final | NurPhoto/GettyImages

La dificultad de sostener la reacción

Yéndose con un 2-0 en contra al descanso en el Etihad, el Liverpool recibió el tercer golpe apenas iniciado el complemento, lo que terminó de desmoronar sus aspiraciones. En ese contexto, Van Dijk había señalado que, más allá de la dificultad, el equipo no debía bajar los brazos.

Wirtz, sin contradecirlo frontalmente, explicó el costado emocional del partido. Reconoció que sostener la intensidad cuando el resultado es desfavorable y el reloj avanza en contra no es sencillo. “Cuando estás 3-0 abajo cerca del final, es muy difícil seguir empujando con la misma energía”, admitió, aunque insistió en que la intención de competir nunca desapareció.

El entrenador Arne Slot también se sumó a las declaraciones del jugador alemán y aseguró que no vio a sus dirigidos entregarse al resultado adverso y evitó profundizar la crítica pública, en un momento donde el equipo necesita recomponerse anímicamente.

🚨👀 Are you still playing for Arne Slot?



Florian Wirtz: “Yes, of course. We are believing in him and we should, they won the league last season”.



“We had a lot of good games, we wanted it to better than what it is. We have things to play for. We believe in the manager”. pic.twitter.com/WIufR3d4aB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2026

Tras un inicio prometedor en la temporada, el Liverpool cayó al quinto lugar en la tabla de la Premier League y quedó sin margen en las competencias locales.

El cruce ante un PSG con un presente arrollador en Champions aparece como una prueba exigente para medir la reacción del equipo inglés. Más allá de las diferencias internas en el análisis del conjunto, el plantel busca enfocarse en lo inmediato; según Wirtz, el grupo sigue respaldando a Slot y confía en revertir la dinámica.

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