El Real Madrid ganó y gustó en esta Jornada 18 de la Liga en donde derrotó cinco goles por uno al Real Betis, con un partido por demás sobresaliente de Gonzalo García quien marcó un triplete. A esto se le suman los goles de Raúl Asencio y Fran García quienes también fueron partícipes de la fiesta merengue en este arranque del 2026.

Dicho encuentro celebrado en el Santiago Bernabéu fue una fiesta total y es que por primera ocasión en su historia, el canterano madridista convirtió en tres ocasiones, además de hacerlo de manera perfecta, ya que marcó de cabeza, de pierna derecha y de izquierda, algo que no sucedía en el máximo circuito español desde 2018 cuando Cristiano Ronaldo le marcó en tres ocasiones a la Real Sociedad.

Esto fue razón suficiente para que Xabi Alonso, quien decidió poner a García como titular por segunda ocasión en la campaña, se fuera feliz por el rendimiento del futbolista, asegurando que si bien fue algo soñado, es un ejemplo de trabajo y de cómo se trabaja desde las fuerzas inferiores del club para generar este tipo de futbolistas.

Gonzalo hace un partido soñado para él. El jugar en el Bernabéu, primera temporada con el equipo y marcar un hattrick, estaba con ganas de hacerlo y me alegro mucho por él. Siempre tiene una actitud impresionante, es un ejemplo de lo que es ser un canterano del Real Madrid. Xabi Alonso

De igual forma el estratega español afirmó, ante los cuestionamientos por la baja de Kylian Mbappé, quien aparentemente estaría fuera por lo menos dos semanas más, que podría hacer el viaje a Arabia Saudí para su encuentro de la Supercopa frente al Atlético de Madrid.

Mbappé no está totalmente descartado para la Supercopa, vamos a esperar hasta el martes que viajamos, veremos cómo son sus sensaciones y entonces tomaremos la última decisión, mientras estamos apurando las opciones. Xabi Alonso

Con estos tres puntos de mucha valía, los merengues se mantienen en la segunda posición del campeonato liguero al llegar a 45 unidades, cuatro por debajo del Futbol Club Barcelona, quienes hoy son los líderes absolutos.