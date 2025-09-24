Xabi Alonso logra un histórico récord con el Real Madrid tras disputarse las seis primeras jornadas de LaLiga

El desembarco de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid no pudo ser más brillante. El entrenador vasco acaba de inscribir su nombre en los libros de historia de LaLiga al conseguir seis victorias consecutivas en sus primeros seis partidos al mando, algo que muy pocos técnicos han logrado antes.

Se trata de un club muy selecto. El primero en alcanzar esa marca fue José Manuel Díaz Novoa con el Sporting en 1979. Años después lo consiguieron Carlos Alberto Silva con el Deportivo en 1997 y Louis van Gaal en su primera etapa en el Barcelona ese mismo año.



Ya en la década de 2000, Vanderlei Luxemburgo firmó el arranque perfecto con el Real Madrid en 2005, mientras que Tito Vilanova lo replicó con el Barça en 2012. Gerardo Martino repitió la hazaña en 2013, también con los culés, y Hansi Flick lo hizo en 2024. Ahora, Alonso se suma a esta lista exclusiva.

XABI ALONSO ENTRA EN LA HISTORIA DE LA LIGA



Entrenadores que ganaron sus 6 primeros partidos en La Liga...



José Manuel Díaz Novoa* (con el Sporting en 1979)

Carlos Alberto Silva (con el Deportivo en 1997)

Louis van Gaal (con el Barça en 1997)

Vanderlei Luxemburgo* (con el…

Lo que vuelve aún más meritorio el logro del técnico donostiarra es el contexto: tomar las riendas de un club de la exigencia y la presión mediática del Real Madrid. No solo ha obtenido resultados inmediatos, sino que además ha devuelto al equipo una identidad clara, potenciando tanto a las figuras consagradas como a los jóvenes talentos. Futbolistas como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Federico Valverde parecen haber encontrado un nuevo impulso bajo su dirección.

Un dato adicional: varios de los entrenadores que llegaron a seis triunfos también ganaron el séptimo, consolidando aún más su inicio histórico. El reto para Alonso será mantener la racha, pero lo conseguido hasta ahora ya lo coloca entre los grandes nombres de LaLiga. Para la afición blanca, es la señal de que una nueva era de éxitos podría estar comenzando.

