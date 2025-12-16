Xabi Alonso muestra su apoyo a Florentino Pérez en sus declaraciones sobre el 'Caso Negreira' y el arbitraje

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ofreció una rueda de prensa este martes en la que se destacó su forma frontal de hablar sobre el caso Negreira. El técnico vasco se mostró completamente en línea con una declaraciones que el presidente del equipo blanco, Florentino Pérez, había hecho el día anterior sobre el mismo tema.

“Compartimos la postura del club y del presidente. Lo más importante es que, por el bien del fútbol, se sepa la verdad sobre lo que ha ocurrido”, respondió Alonso a una pregunta sobre el caso. "Hay de todo en todas las ligas. Como humanos, todos cometemos errores. Pero aquí ha habido un caso que debe ser investigado”.

Y dijo todavía más: “Lo que ha sucedido aquí, en el extranjero sorprende muchísimo que no haya tenido ninguna consecuencia ni responsabilidad. Por eso es muy importante que se sepa lo que ha pasado. No es normal; no se puede tomar con naturalidad”.

Sin embargo, el entrenador no quiso ahondar sobre si los títulos que ganó el Barcelona en el lapso investigado están “manchados”, tal como le preguntaron en la conferencia de prensa: “No, no. Ahí no voy a entrar”.

Con respecto al comunicado de los árbitros contra el Real Madrid, también tuvo una opinión. “Es legítimo que cada uno defienda sus intereses. Quien se sienta perjudicado, que alce la voz. Nosotros hacemos exactamente eso”, apuntó.

La relación con la directiva

Xabi Alonso asegura que la relación con la directiva del Real Madrid se mantiene igual | Pedro Castillo/GettyImages

Xabi Alonso tampoco eludió las preguntas sobre una supuesta fractura en las relaciones con la directiva del Real Madrid por el mal momento que pasa el equipo, que ha ganado dos juegos de los últimos ocho disputados en la liga y en la Champions League. Los rumores sobre su salida abundan.

“La situación, antes y después, sigue siendo la misma: mantenemos una buena comunicación. Estamos en esto juntos, cada uno con sus roles”, aseguró.

“El Xabi que llegó en junio no es el mismo que el de ahora. En esencia, sí, pero he aprendido cosas, he tenido que ajustar aspectos de mí mismo y va habiendo un desarrollo. Es normal, vamos evolucionando. Y lo importante es que sea para bien. Queda todavía camino por recorrer”, concluyó el técnico.

