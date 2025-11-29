Xabi Alonso no se deja intimidar por Laporta: "Nosotros nos centramos en lo nuestro"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, visitó Andorra esta semana y se acordó del Real Madrid, haciendo comentarios hacia el cuadro merengue y su presidente Florentino Pérez, algo que no le gustó al entrenador del equipo blanco, Xabi Alonso.

"Conocemos los mensajes populistas que buscan sus propios intereses. Nosotros nos centramos en lo nuestro", dijo Alonso, en conferencia de prensa. "Lo importante es ganar en la cancha, de forma merecida y deportiva".

Laporta respondió a las acusasiones de Florentino Pérez, quien en la última Asamblea del club dijo que el Barça ganaba gracias a sus pagos a Negreira.

"Ahora que me acuerdo de las declaraciones en la Asamblea del Madrid, que no he tenido oportunidad de comentarlas y ahora que estoy en Andorra las comento. Creo que están fuera de juego, denotan la barcelonitis que tiene el Madrid. Parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué. Están presentes en todo momento en el proceso judicial del 'Caso Negreira', que lo están estirando como un chicle porque saben que no hay nada, pero es una manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça nunca ha comprado árbitro y al Barça generalmente no le favorecen los árbitros, han favorecido toda la vida al Madrid", dijo Laporta, que también recordó un episodio reciente y lo colocó como un ejemplo.

🚨 Xabi Alonso on Laporta’s comments on Real Madrid: “We know the populist messages for their own interests. We are focussed on our own things”.



❗️ “The important thing is to win on the field, in a well-deserved and sporty way”. pic.twitter.com/tc4JkdoK5t — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2025

"Sin ir más lejos, la jornada pasada, el Madrid marca dos goles que para mí, es claro que Bellingham toca el balón con el brazo y en el otro Vinicius le rompe la nariz a Iñaki (Peña) y esos dos goles no tendrían que haber subido y ahora el Barça estaría liderando la Liga", agregó.

Mientras el entrenador del Madrid quiere que sus jugadores se centren en el aspecto netamente deportivo, sobre todo este fin de semana que juegan de visita el domingo en Girona, el ambiente entre los presidentes de ambos clubes sigue siendo muy tenso.

Ambos, tanto Pérez como Laporta, tendrán que esperar para verse las caras, ya que el próximo Clásico es el 10 de mayo de 2026 en Barcelona. Mientras tanto, seguramente seguirán las indirectas entre ambos directivos.