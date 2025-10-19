Xabi Alonso podría inspirarse en Ancelotti para utilizar a Vinicius y Rodrygo juntos

Xabi Alonso podría utilizar a Vinicius Jr. y Rodrygo tal y como lo hizo Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, en los últimos compromisos que disputó el seleccionado sudamericano.

En la etapa de Ancelotti en el Real Madrid, los extremos brasileños solían jugar en bandas opuestas y muchas veces no compartían en el terreno de juego. Rodrygo mostró su frustración en varias oportunidades e incluso se habló de una posible salida del cuadro merengue.

Rodrygo se quedó en el Madrid, a pesar del interés que tenían varios equipos de la Premier League, pero su posición cambió con la llegada de Alonso. Atendiendo los pedidos del jugador, Rodrygo solo ha alineado por la banda izquierda, pero esa es la que utiliza Vinicius Jr. cuando está en el campo.

Alonso los ha utilizado a los dos por la izquierda, pero Rodrygo ha sido desplazado al banquillo. Hasta ahora, ambos no han sido titulares juntos bajo la dirección del nuevo técnico.

Sin embargo, Ancelotti le ha dejado a Alonso un modelo a seguir que podría sacar lo mejor de ambos brasileños.

Vinicius Jr. y Rodrygo participaron juntos en la goleada 5-0 de Brasil sobre Corea del Sur en la fecha FIFA de octubre. Por la derecha jugó Estevao, figura del Chelsea, mientras que los dos jugadores del Madrid intercambiaban constantemente posición con Matheus Cunha, quien retrocedía como mediapunta para darle espacio a sus compañeros.

Rodrygo marcó dos goles ante Corea del Sur | Han Myung-Gu/GettyImages

Esto deja abierto el debate de si Kylian Mbappé, actual estrella y delantero del Madrid, estará dispuesto a retroceder algunos metros para darle espacios a Rodrygo o Vinicius Jr.

“Vi el partido de Brasil”, comentó Alonso antes del choque del Madrid contra el Getafe este fin de semana. “Pudimos usar a Rodrygo en esa posición, donde jugó muy bien contra Corea del Sur. Es una posibilidad que tenemos para el futuro”.

Una de las principales características de Ancelotti como técnico es su capacidad para idear sistemas que ayuden a sacar el mejor rendimiento de sus estrellas, así jueguen las mismas posiciones.

Rodrygo (con dos goles) y Vinicius (un gol y una asistencia) se sintieron muy cómodos moviéndose en ese esquema ante el combinado de Corea del Sur.

Jude Bellingham aún busca su rol con Alonso

Si el Madrid adopta ese esquema, estarían jugando con un 4-2-4, en el que Jude Bellingham no tendría un rol fijo. El inglés tiene un perfil ofensivo, mientras que el medio campo de ese estilo de juego necesita mediocampistas defensivos.

“Necesitamos la mejor versión de Jude”, dijo el entrenador. “Jude ha estado entrenando y preparándose más tiempo desde su cirugía en el hombro… Tiene muchas ganas de jugar bien y de hacer jugar bien a sus compañeros. Lo veo feliz en los entrenamientos”.

Alonso tiene el gran reto de conseguir una alineación que mantenga contentos a todas sus estrellas y además conseguir victorias con ella.