Xabi Alonso consiguió su primera victoria en un Clásico, tras el triunfo 2-1 del Real Madrid sobre el FC Barcelona este domingo en el Santiago Bernabéu. Aunque varias de las preguntas al entrenador fueron del ámbito extra deportivo, el estratega se mostró complacido con el resultado.

“Estoy muy contento por los chicos porque necesitaban saber que podían ganar un partido de este tipo. Ha sido una victoria merecida, incluso corta, y es importante”, dijo Alonso en rueda de prensa.

El entrenador aseguró que no se quitó ningún peso de encima con la victoria, que coloca al Real Madrid en la punta de LaLiga con 27 puntos por 22 que exhibe el Barcelona con la derrota.

¿Qué dijo Xabi Alonso sobre el berrinche de Vinicius Junior?

Nuevamente se vivieron momentos de tensión entre el entrenador y Vinicius Jr., quien salió del campo con claros gestos de descontento cuando fue sacado en el segundo tiempo. Esto ya había ocurrido jornadas atrás, en el duelo en casa frente al Espanyol.

Real Madrid v Barcelona - La Liga | Anadolu/GettyImages

“Me quedo con muchas cosas positivas del partido y de Vini. Eso lo hablaremos por supuesto pero no quiero perder el foco de lo importante y dentro del gran partido que ha sido. Hay jugadores con carácter diferente pero lo hablaremos sí”, comentó.

La prensa insistió mucho en el tema de Vinicius Jr., ya que en varias oportunidades se ha notado una distancia entre el estratega y el jugador brasileño.

“Es fútbol. Han pasado muchas cosas en todos los Clásicos y van a seguir pasando porque hay mucha tensión pero yo lo veo normal. Va seguir pasando y es lo que toca”, comentó. “No hay que regodearse demasiado. Hay que tener clama y ya está. Lo del final ha sido el momento tanto por nuestra parte como por la de ellos de las ganas que teníamos. No hay que asustarse mientras sea un pique sano porque yo, por ejemplo, lo he visto así y no pasa nada”, agregó.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El Real Madrid consiguió una importante victoria, resultado que solidifica el proyecto de Alonso, sobre todo por vencer a un rival que había dominado al cuadro merengue en los últimos cinco enfrentamientos disputados.

“Buscábamos sacar el mejor equipo contra un rival que juega bien y defensivamente el equipo ha trabajado con mucho convencimiento. El gol que hemos concedido es una pérdida nuestra pero luego hemos creado mucho. La motivación es la de hoy y la energía es la que tenemos que poner siempre. Nos vamos muy contentos porque he visto disfrutar a los chicos y al estadio. Ha habido una energía impresionante en el Bernabéu. Este proyecto esta empezando pero la conexión con la gente es fundamental y hoy lo he sentido realmente”, dijo Alonso.