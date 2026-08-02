Xabi Alonso sobre su experiencia como DT del Real Madrid: "La cicatriz ya está curada"

Xabi Alonso ya dio vuelta la página y, de hecho, comenzó a escribir otro libro, esta vez en Inglaterra. El DT español habló sobre su paso por el Real Madrid durante una entrevista con The Athletic y explicó qué aprendizajes se lleva para su etapa en el Chelsea. También contó cómo aprovechó el tiempo lejos de los banquillos y por qué aceptó la propuesta de los Blues.

Alonso reconoció que su experiencia en el Merengue dejó una marca personal, aunque aseguró que esa etapa quedó atrás. "Por suerte no tengo muchas cicatrices en mi carrera. Tengo una, aunque ya está curada. Ahora estoy muy motivado y decidido a disfrutar esta etapa como lo hice cuando empecé en Madrid", expresó.

El entrenador también realizó una reflexión sobre su trabajo. "Mirando hacia atrás, me quedo con lo positivo y con lo que no funcionó. He sido muy autocrítico, pensando en qué podría haber hecho mejor porque las cosas no salieron como esperaba. Uno aprende de la decepción y trata de pensar que las cosas irán mejor", afirmó.

Xabi Alonso is feeling fortunate and not just because he is talking about life as Chelsea’s new manager with a beautiful view of Sydney’s Darling Harbour in the background.



He speaks to @SJohnsonSport about:



■ His Real Madrid ‘scar’ and how he copes with failure

■ How Chelsea… pic.twitter.com/crqt9CMwUX — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 2, 2026

Al profundizar sobre los motivos que terminaron influyendo en su salida, Xabi reconoció que no todo estuvo relacionado con el funcionamiento del equipo. "Hubo muchas experiencias. La adaptación que tuve que hacer, algunas cosas funcionaron y otras no, tanto en el juego como en la gestión de personas. Fue una mezcla de todo", señaló.

Después de dejar el banquillo madridista, el exfutbolista decidió dedicar un período a recuperar fuerzas antes de aceptar otro desafío. "Un entrenador necesita estar lleno para transmitir pasión y entusiasmo en cada entrenamiento y en cada plan de juego. No vi mucho fútbol. Ese tiempo fue principalmente para mí", comentó.

Alonso explicó que la propuesta del Chelsea terminó convenciéndolo por la visión compartida entre todas las partes. "Se trataba del proyecto. Desde fuera podía ver aspectos positivos y también preocupaciones. Las abordé junto al club y los directores deportivos. Lo importante fue que hicimos el mismo análisis". Y agregó: "si hubiéramos tenido puntos de vista diferentes, ese no habría sido un buen punto de partida. Hasta ahora estamos tomando las decisiones correctas".

Durante la entrevista también recordó la influencia que tuvo Pep Guardiola en su formación como entrenador durante su etapa en el Bayern Múnich. "Éramos muy cercanos. Yo tenía mucha curiosidad. Iba a su oficina para preguntarle por qué ocurrían determinadas cosas y cuál sería el plan de juego. La confianza que teníamos me permitía hacerlo", recordó.

Pep Guardiola, Xabi Alonso | Lars Baron/GettyImages

Con 44 años, Xabi inicia su recorrido en Londres convencido de que la experiencia vivida en España le dejó enseñanzas. "Seguro que esa decepción me convirtió en un mejor entrenador. Uno aprende de lo que no salió como esperaba e intenta pensar que el futuro traerá cosas mejores", concluyó.