Xabi Alonso tras caer en la Supercopa: "De las que tenemos, esta es la competición menos importante"

El Real Madrid acaba de perder una vez más una final frente al Futbol Club Barcelona y es que los dirigidos por Xabi Alonso cayeron tres goles por dos en la gran final de la Supercopa de España, primer título en disputa de este 2026 al cual el estratega español no dudó en menospreciar tras la derrota.

El encuentro comenzó mal y de malas para los merengues ya que al 36' Raphinha abrió el marcador, sin embargo, todo mejoró ya en el tiempo agregado antes de irse a los vestidores y es que apareció el empate obra de Vinícius Júnior, hasta ahí parecía que todo quedaría así para replentear lo que sucedería en la segunda parte.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

No fue así y es que dos minutos más tarde volvió a aparecer un embate blaugrana en el que Robert Lewandowski resolvió con gran categoría clareando a Thibaut Courtois, pero ahí no terminaría esto ya que Gonzalo García volvió a empatar el marcador en medio de una serie de rebotes justo antes del silbatazo del árbitro.

Lo mejor no había llegado para la oncena dirigida por Hansi Flick ya que el 11 brasileño aprovechó una jugada a poco más de 15 minutos del final para darle el título número 16 a su equipo, situación a la que el estratega español no le dio importancia asegurando que la Supercopa de España no es un torneo tan relevante para ellos.

Pues a pasar página lo antes posible. Es un partido, una competición que, de las que tenemos, es la menos importante. Toca mirar hacia delante, intentar recuperar gente, como el estado anímico. Y tirar para delante. Xabi Alonso

👔 @XabiAlonso: "Hemos competido y lo hemos intentado hasta el final".

De igual manera Alonso dejó entrever que no está totalmente de acuerdo con este formato, ya que en pocos días y en un país totalmente ajeno al suyo, tuvieron que disputar dos partidos de alto impacto para llegar a esta edición de El Clásico.

Es una competición en la que afrontamos dos grandes rivales en pocos días en mitad de la temporada. Nos quedamos lo positivo y a afrontar nuestros próximos desafíos. Xabi Alonso

La escuadra merengue viajará de forma inmediata a España desde Arabia Saudita para ahora afrontar el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey, mismo que tendrá cita este miércoles 14 de enero en Albacete.