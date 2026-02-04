Xelajú MC vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

La Concacaf Champions Cup 2026 hace escala en la Ciudad de Guatemala este miércoles. El Xelajú MC, orgullo de Quetzaltenango y subcampeón de Centroamérica, recibe en el Estadio Cementos Progreso a uno de los gigantes del área: los Rayados de Monterrey.

Es un duelo con sabor a revancha histórica (se cruzaron en 2013), pero con realidades distintas. El equipo guatemalteco, dirigido por el mexicano Roberto Hernández, llega motivado tras un buen arranque local, aunque mermado por la suspensión de su capitán.

Por su parte, la Pandilla de Domènec Torrent aterriza como gran favorita, a pesar de haber dejado en México a varias de sus figuras (Canales, Guzmán, Salcedo) para dosificar cargas, confiando en que el talento de jugadores como Anthony Martial y Óliver Torres baste para encaminar la serie.

¿A qué hora se juega el Xelajú vs Monterrey?

Ciudad : Ciudad de Guatemala, Guatemala

: Ciudad de Guatemala, Guatemala Estadio : Estadio Cementos Progreso

: Estadio Cementos Progreso Fecha : miércoles 4 de febrero de 2026

: miércoles 4 de febrero de 2026 Hora: 20:00 ET (USA), 19:00 MX, 2:00 ESP

Xelajú viene de ser campeón de la Copa Centroamericana | JOHAN ORDONEZ/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos

Solo existen dos antecedentes oficiales en la Concacaf Champions Cup, correspondientes a los Cuartos de Final de la edición 2012-13:

Xelajú: 0 victorias

0 victorias Empate: 1

1 Monterrey: 1 victoria

Dato: En aquella serie, Monterrey ganó 1-3 en la ida en Guatemala y empataron 1-1 en la vuelta en México.

Últimos 5 partidos de Xelajú y Rayados

Xelajú MC (Guatemala) Monterrey (México) Xelajú 2-0 Comunicaciones

(31/01/26) Tijuana 2-2 Monterrey

(31/01/26) Municipal 1-0 Xelajú

(28/01/26) Monterrey 5-1 Mazatlán

(16/01/26) Xelajú 4-0 Aurora

(20/01/26) Necaxa 0-2 Monterrey

(13/01/26) Xelajú 2-0 Comunicaciones

(04/01/26) Monterrey 0-1 Toluca

(10/01/26) Antigua GFC 1-1 Xelajú

(25/12/25) Atlas 1-2 Monterrey

(04/01/26)

¿Cómo ver el Xelajú vs Monterrey por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos TUDN, ViX Premium, Fox Sports 2 México Fox One España No disponible

Monterrey v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Últimas noticias del Xelajú MC

El cuadro "lanudo" vive un buen momento en su liga (2° lugar), pero enfrenta este reto mayúsculo con dos ausencias críticas. Su capitán y motor en el medio campo, Jorge Aparicio, está suspendido por dos partidos debido a gestos inapropiados en la final de la Copa Centroamericana. Además, el extremo Claudio de Oliveira es baja por lesión.

El técnico Roberto Hernández deberá reajustar su once, confiando en el portero Rubén Darío Silva para mantener el cero y en la experiencia de Jesús 'Chucho' López para generar peligro ante sus compatriotas.

💙❤️ TRIUNFO SUPERCHIVO 🐑

Yilton Díaz y Esteven Cárdenas nos dieron la victoria.

⚽️ Xelajú MC 2-0 Comunicaciones

🏟️ Mario Camposeco

🏆 Jornada 4



¡Vamos Xelajú! 🐑⚽️#XelajúMC #PasiónQueCrece #Clausura2026 ❤️💙⚽️🐑🏆👏 pic.twitter.com/ugj4HAGm83 — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) February 1, 2026

Posible alineación de Xelajú (5-3-2): Rubén Darío Silva; Javier González, Kevin Ruiz, Héctor Moreira, José Castañeda, Javier Longo; Juan Cardona (por Aparicio), Maynor de León, Jesús López; Pedro Báez y Harim Quezada.

Últimas noticias de Monterrey

Rayados llega tras empatar 2-2 en la frontera ante Xolos. La noticia principal es la lista de viajeros: Sergio Canales (descanso), Víctor Guzmán (molestia muscular) y Carlos Salcedo (edema) se quedaron en Nuevo León. Además, Germán Berterame ya no forma parte del club tras irse a la MLS.

Esto abre la puerta a la titularidad de figuras internacionales que buscan ritmo. Se espera que Anthony Martial comande el ataque, acompañado por el 'Tecatito' Corona y Lucas Ocampos. En la defensa, Sebastián Vegas o Edson Gutiérrez suplirán las bajas.

Posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Luis Cárdenas; Edson Gutiérrez, Stefan Medina, Sebastián Vegas, Gerardo Arteaga; Fidel Ambríz, Óliver Torres; Jesús Manuel Corona, Jordi Cortizo, Lucas Ocampos; Anthony Martial.

Pronóstico SI Fútbol

A pesar de las rotaciones y las ausencias de sus estrellas principales (Canales), la profundidad de plantilla de Monterrey es abrumadora comparada con la de Xelajú. Los guatemaltecos competirán con orgullo impulsados por su gente, pero la baja de su capitán Aparicio pesará mucho en el equilibrio. Rayados debería imponer su jerarquía técnica.

Xelajú MC 0-2 Monterrey

MÁS NOTICIAS SOBRE MONTERREY